Caputo proyectó “un nivel de inversión nunca visto en Argentina”

El ministro de Economía, Luis Caputo, se pronunció muy optimista respecto al futuro inmediato del país, al expones este jueves en la ciudad de Mendoza en el 7° Foro de Inversiones y Negocios en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Durante su discurso, el funcionario aseguró que “la reconstrucción de la confianza es un punto esencial en Argentina” e hizo hincapié en que “es la primera vez que en el país hay orden macroeconómico por decisión política”.

“Tenemos a un Presidente y a un grupo de ministros haciendo lo que Argentina no hizo en 120 años”, agregó el titular del Palacio de Hacienda.

En este sentido, resaltó que “es el segundo año con superávit a nivel financiero, que es el ancla más importante que tenemos”.

"Esta es la primera vez que hay un orden macroeconómico por decisión política, no por accidente. Venimos de gestiones que gobernaron como un negocio, pero eso cambió 180 grados."

“Esto nos permitió pasar a un proceso de desinflación de 211 % anual a niveles del 32 %” y “tenemos el nivel más alto del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), con 11 de los 15 sectores han crecido en el último año”, describió.

Asimismo, indicó que ya se redujeron impuestos “en 2,5 puntos del Producto, que implican 17.000 millones de dólares por año que le estamos devolviendo al sector privado. Para que Argentina sea cada vez más competitiva el camino es seguir bajando impuestos y regulaciones desde el lado del Gobierno, y desde el sector privado invirtiendo y compitiendo”.

También, el titular de Economía se refirió al RIGI al manifestar que “permitió traer grandes inversiones y mostrar hacia dónde queremos ir; el objetivo final es que los beneficios que hoy tiene Régimen sean para toda la economía”.

"Que en dos años veamos este nivel de inversiones es algo brutal. El RIGI se creó para atraer grandes inversiones, pero también para darle la señal a todos ustedes de hacia dónde queremos ir."

“Hay 26.000 millones de dólares en proyectos aprobados que van a llegar a partir de este año y aproximadamente 42.000 millones adicionales a aprobar. Esos 70.000 millones son 10 puntos adicionales de producto que van a generar una cantidad enorme de empleo. En los próximos 4 años vamos a ver un nivel de inversión que no hemos visto nunca en la Argentina”, agregó Caputo.

Por este motivo, afirmó ante los inversores presentes que “sobran razones para ser optimistas y dejar el pasado atrás”. Además, sostuvo que “para poder seguir bajando impuestos necesitamos un superávit mayor” y que “para eso necesitamos que los ingresos tributarios crezcan a partir de la formalización del empleo y con crecimiento económico”.

“No es una casualidad que hayamos mandado al Congreso la reforma laboral, que formaliza al empleo, y la Ley de Inocencia Fiscal, que formaliza los ahorros”, exclamó.

Con respecto a la Ley de Inocencia Fiscal, Caputo sostuvo que “el que lleva su plata a un banco o a una ALyC está absolutamente blindado y lo único que tiene que hacer es adherirse al Régimen de Ganancias Simplificado”.

“Es importante que esos dólares se formalicen en el sistema financiero para que haya más crédito al sector privado. a la Argentina le va a ir bien irremediablemente, pero la velocidad a la que crecemos es importantísima”, garantizó.

"Esta ley es un cambio paradigmático, está perfectamente estructurada desde el punto de vista legal"

Por último, manifestó que “la política financiera va ser seguir repagando los bonos globales y financiándonos como venimos haciendo hasta ahora, en nuestro propio mercado de capitales, vendiendo activos y con financiamientos alternativos en los que estamos trabajando hace varios meses y esperamos poder materializar y anunciar prontamente”.

“Esto va a permitir que las reservas no caigan, seguir acumulándolas, y al mismo tiempo pagarle a Wall Street para que el riesgo país baje y tengamos más financiamiento y más crecimiento”, concluyó.