Otro grito en el desierto de la discapacidad terminó con golpes de la Policía

Personas con discapacidad, familiares, instituciones prestadoras de servicios, profesionales, choferes y transportistas se reunieron una vez más este jueves para exigir al Ministerio de Salud y al Poder Ejecutivo el cumplimiento total de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la actualización de los aranceles y el pago inmediato de las prestaciones adeudadas por Incluir Salud y PAMI, cuyo atraso pone en riesgo la continuidad de los servicios.

La jornada se desarrolló en paz, respetando el cordón policial y garantizando la seguridad de los presentes. En ese marco, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto al Sindicato de Choferes Particulares abrieron el micrófono para visibilizar el colapso que atraviesa el sector.

“Lo que el Gobierno no pudo hacer con la ley, lo hace con las prestaciones, atrasando los pagos. Hoy venimos a decirle a la población que la ley no se cumple”, expresó Pablo Molero, coordinador del Foro.

“Es una larga lucha, que no debe ser el fin para lograr de una vez por todas que la emergencia en discapacidad se cumpla”, señalaron desde el Sindicato de Choferes Particulares.

En tanto, desde ATAECaDis señalaron que “lo que reclamamos es poder laburar. Se nos adeudan dos meses del año pasado y se nos pide que trabajemos este año como si nada hubiese pasado”.

“Las familias no tenemos opción, no tenemos plan B. Las familias no llegan a tener terapias, ingresos, medicamentos, transporte, escuela. Los prestadores no cobran octubre porque Incluir Salud y PAMI no pagan. Y el artífice de esta situación catastrófica es el Ministro de Salud, que trabaja para las prepagas, que son las grandes beneficiarias, pero estamos organizados”, señaló Valentina Bassi, actriz y mamá de un joven con autismo.

“El Congreso Nacional votó cuatro veces por la Ley de Emergencia, fue una insistencia democrática. Pero para algunos la democracia funciona como TikTok: unos miran lo que quieren y de lo demás no se enteran. Tuvimos que judicializar la ley para que la Justicia le explique al Gobierno que las leyes no son una sugerencia”, afirmó Gonzalo Giles, escritor, periodista y persona con discapacidad.

Cerca del mediodía, miembros del Foro solicitaron a los presentes comenzar la desconcentración tras la insistencia de las fuerzas policiales para despejar la plazoleta frente al Ministerio.

Luego de entonar el Himno Nacional y mientras la movilización comenzaba a retirarse de manera pacífica, efectivos policiales empujaron y golpearon a personas con discapacidad y a sus familiares.





Durante la jornada también se denunció que la situación crítica que atraviesa el sector no es producto de hechos aislados, sino de “decisiones de Gobierno que profundizan la exclusión”.

Entre ellas se señalaron: auditorías inadecuadas y ofensivas para personas con pensiones; veto y suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad; presupuestos sin partidas para cumplir la ley; pagos atrasados de Incluir Salud y PAMI; prestadores al límite y personas con discapacidad directamente afectadas y $ 30.000 millones sin ejecutar, devueltos al Tesoro en lugar de garantizar derechos”.

Desde el sector remarcaron que el Presidente, en sus discursos, no menciona a las personas con discapacidad. Sin embargo, la exclusión no quedó solo en palabras: “se traduce en políticas concretas que deterioran la vida de miles de familias”.

