6 mar 2026
Falta grave
Balance de los operativos veraniegos: más de 3600 conductores alcoholizados
La Agencia Nacional de Seguridad Vial desplegó operativos diarios en 39 puntos clave del país y fiscalizó más de un millón de vehículos. Los controles seguirán todo el año.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) cerró la fiscalización del Verano 2026 con 1.013.198 vehículos controlados en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país.
Los procedimientos se realizaron todos los días en 39 puestos estratégicos, definidos por el alto caudal vehicular y en articulación con provincias y municipios.
En total se labraron 23.527 infracciones. Entre los datos más relevantes, los agentes detectaron 3.672 casos de alcoholemia positiva, conductores que fueron retirados de circulación y que representaban un riesgo concreto en la vía pública.
También se registraron:
• 4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)
• 2.668 conductores sin cinturón de seguridad
• 2.662 casos de falta de documentación
• 1.034 vehículos sin seguro obligatorio
• 1.075 patentes ausentes o adulteradas
Como resultado de los operativos, se retuvieron 6.421 licencias de conducir y 1.605 vehículos por incumplimientos a la normativa.
Según se destacó, los controles son una herramienta clave para verificar que los conductores circulen cumpliendo las normas de tránsito.
Estos operativos continuarán durante todo el año, a través de las bases operativas que el organismo mantiene desplegadas en el territorio nacional.