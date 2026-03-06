Balance de los operativos veraniegos: más de 3600 conductores alcoholizados

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) cerró la fiscalización del Verano 2026 con 1.013.198 vehículos controlados en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país.

Los procedimientos se realizaron todos los días en 39 puestos estratégicos, definidos por el alto caudal vehicular y en articulación con provincias y municipios.

En total se labraron 23.527 infracciones. Entre los datos más relevantes, los agentes detectaron 3.672 casos de alcoholemia positiva, conductores que fueron retirados de circulación y que representaban un riesgo concreto en la vía pública.

También se registraron:

• 4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)

• 2.668 conductores sin cinturón de seguridad

• 2.662 casos de falta de documentación

• 1.034 vehículos sin seguro obligatorio

• 1.075 patentes ausentes o adulteradas

Como resultado de los operativos, se retuvieron 6.421 licencias de conducir y 1.605 vehículos por incumplimientos a la normativa.

🚦 CONTROLES DE ENERO EN NÚMEROS



La ANSV fiscalizó 537.019 vehículos de todo tipo y sancionó a 12.474 conductores en todo el país



-2.002 alcoholemias positivas

-2.453 sin RTO

-1.433 sin cinturón

-1.375 sin documentación

-899 sin patente

-292 por exceso de velocidad pic.twitter.com/051w62uzh4 — Seguridad Vial (@ANSV_Ar) February 4, 2026

Según se destacó, los controles son una herramienta clave para verificar que los conductores circulen cumpliendo las normas de tránsito.

Estos operativos continuarán durante todo el año, a través de las bases operativas que el organismo mantiene desplegadas en el territorio nacional.

