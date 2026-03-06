Las panaderías caen como moscas: “La gente no tiene un mango”

El presidente del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto, advirtió por los gravosos efectos de la caída del consumo en el sector, agudizada desde la asunción de Javier Milei.

“El año pasado teníamos un 50 % de pérdida de consumo del pan y 85 % de facturas. Y ahora tenemos un 60 % de caída. En este 2026 tenemos un 45 % de pérdida de consumo, sólo de este año”, describió el dirigente.

Así las cosas, explicó que “lo primero que hacés es sacar personal. Porque los gastos fijos no los podés evitar. Y lo que producís, lo tenés que vender en el día, porque sino lo tenés o que donar o rallar. No hay estrategia”.

“Nosotros necesitamos aumentar el pan desde octubre del año pasado y no lo podemos aumentar. Si al precio que lo tenemos perdimos un 65 % de venta y lo aumento 400 pesos, no le vendo a nadie”, graficó Pinto en declaraciones a la AM 750.

De todos modos, sostuvo que el problema es que “la gente no tiene un mango; el costo de producción se fue a la mierda, por las nubes. Y los impuestos siguen, y la bajada de consumo sigue. Nosotros queremos pensar a futuro, pero vivimos el día a día”.

“¿Qué le podés decir a un tipo que compra la ropa afuera? ¿A un tipo que no sabe ni donde vive? El tipo vive en Narnia”, bramó al aludir a las declaraciones del ministro Luis Caputo y del propio presidente Javier Milei.

“Vos podés cometer un error una vez, con el otro Gobierno. Pero ahora van todos los días un poco más allá. No les importa el pueblo”, alertó.

Y remató: “Están en la macro, pero en la micro, que somos las PyMEs, tenés 40 empresas cerrando por día. Nosotros en el 2024, en enero, ya teníamos 120 panaderías cerradas, y recién habían cerradas”.