Tras 40 años de hegemonía, Las Marías perdió el liderazgo en la competencia yerbatera

La Cooperativa de Productores de Colonia Liebig, con su nave insignia Playadito, fue la empresa yerbatera número 1 del 2025, con ventas totales al mercado interno por 56,7 millones de kilos, superando a la también correntina Las Marías, que terminó segunda con despachos en las góndolas locales por 49,05 millones de kilos.

De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de la Yerba Mate publicadas por el medio misionero Plan B, sobre despachos de yerba empaquetada, el podio se completó con CBSé.

Luego aparecen La Cachuera, Cordeiro (Verdeflor), Rosamonte, Yerbatera Misiones SRL (Cruz de Malta y Nobleza Gaucha), Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo (Aguantadora y Pampa), Llorente y Cía y Piporé.

Del 11° al 20° puesto, el ranking se completa con Andresito, Cachamate, Romance, Navar (Primicia), Establecimiento Imhoff, Cooperativa de Trabajo La Hoja, Bonafé, La Cumbrecita, SANESA y Mate Rojo.

Yerbas más vendidas de 2025 (kilos)



1. Playadito: 56,7M

2. Las Marias (Taragüi, Unión, La Merced y Mañanita) 49,05M

3. CBSé: 24,5M

4. Amanda: 19,9M

5. Verdeflor: 15,5M

6. Rosamonte: 14,3M

7. Yerbatera Misiones (Nobleza Gaucha y Cruz de Malta): 10,9M

8. Coop. Montecarlo

Más allá de hacerse del primer puesto, Playadito logró un notable crecimiento en las ventas del 20 % respecto al año anterior, superando a Las Marías, firma que comercializa Taragüí, Unión, Mañanita y La Merced.