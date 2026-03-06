LLA presentará más de 100 proyectos para reducir tasas municipales en PBA

Los representantes de La Libertad Avanza en los Concejos Deliberantes bonaerenses presentarán, en forma simultánea, proyectos para reducir o eliminar tasas municipales en más de 100 distritos del territorio provincial.

La acción constituye un antecedente sin precedentes en la política provincial, ya que nunca antes se había coordinado una iniciativa legislativa de esta magnitud bajo un eje común y una estrategia territorial unificada.

LA LIBERTAD AVANZA, LAS TASAS RETROCEDEN



Por primera vez en la historia de la Provincia de Buenos Aires, hemos presentado a través de nuestros bloques de concejales una iniciativa coordinada para reducir de manera masiva las tasas municipales en 116 municipios.



Buscamos una… pic.twitter.com/kDyrMTZhmP — La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) March 6, 2026

Según se informó, el foco está puesto en bajar la presión fiscal municipal, dado que la provincia de Buenos Aires “registra el promedio de tasas más alto del país” y, según distintos relevamientos sectoriales, una parte significativa de esas tasas “no presenta una contraprestación clara en servicios”.

“Mientras el Gobierno nacional avanzó en la reducción del gasto y la baja de impuestos, numerosos municipios —mayoritariamente gobernados por el kirchnerismo— mantuvieron o incrementaron la carga fiscal local”, planteó la fuerza violeta a través de un comunicado.

En este marco, el titular de LLA provincial y diputado nacional, Sebastián Pareja, expresó que “los bonaerenses pagan cada vez más tasas, pero reciben servicios deficientes, infraestructura deteriorada y escasa eficiencia en la gestión. La presión fiscal municipal no se traduce en mejores prestaciones”.

“Lo dijo el presidente Javier Milei en Junín el año pasado: ‘es hora de golpear las puertas de las intendencias para que bajen los impuestos’. Y es exactamente lo que estamos haciendo.Estamos exigiendo que el bonaerense deje de pagar por la ineficiencia de los gobiernos locales y del Gobierno provincial”, enfatizó el legislador.

El partido oficialista nacional dio cuenta que “la estrategia tiene como objetivo central simplificar cargas municipales, reducir o eliminar timbrados y aliviar tasas que impactan directamente en el comercio, la producción y el empleo local. En términos políticos y comunicacionales, el eje que ordena la iniciativa es claro: menos burocracia, menos presión fiscal y más actividad económica en cada municipio bonaerense”.

Para ello, aseguran que “los proyectos fueron adaptados técnicamente a la realidad presupuestaria de cada distrito, garantizando viabilidad fiscal sin resignar el alivio al contribuyente”.

Con esta acción coordinada, La Libertad Avanza PBA busca que “el proceso de ordenamiento y reducción del Estado también alcance al nivel municipal, para iniciar de una vez por todas una seria discusión sobre la relación entre presión fiscal y calidad de gestión local”.

