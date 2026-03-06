Notable convocatoria de Rocambole en el Centro Cultural Recoleta

El Centro Cultural Recoleta se afianza como espacio elegido por los porteños y por quienes visitan la Ciudad de Buenos Aires, tras haber transitado un verano récord en materia de público, con 116.500 personas en los dos primeros meses del año.

En el marco del ciclo Cultura de Verano, el Recoleta ofreció una programación de alto impacto que convocó a decenas de miles de personas.

Entre los eventos más destacados se encuentran Spinetta Infinito, el emotivo homenaje al músico argentino Luis Alberto Spinetta; la actuación de Benito Cerati; y la lectura colectiva y en silencio al aire libre organizada por Cecilia Bona, entre otras propuestas que colmaron la Terraza del espacio.

A este éxito se suma el suceso de la muestra “Rocambole y El Jardín de los Fantasmas”, del artista visual Ricardo Cohen, conocido como Rocambole, estrechamente vinculado al universo estético de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La exposición, desplegada en las salas 13 y 14 del Centro Cultural Recoleta, cerró sus puertas el jueves 5 de marzo con una cifra extraordinaria: 98 mil visitantes entre diciembre y febrero —poco más de dos meses de exhibición— que lo consolida como uno de los grandes hitos de la temporada.

A pocos días del lanzamiento de su programación 2026 —que celebrará a grandes íconos de la cultura argentina como Borges y Mafalda— el Centro Cultural Recoleta continúa construyéndose como un espacio en crecimiento constante, que convoca a distintos públicos: amantes de la música popular y clásica, seguidores de las artes visuales con figuras consagradas como Marta Minujín y Federico Klemm —cuya retrospectiva se presentará próximamente—, artistas jóvenes y emergentes de todo el país, y también fanáticos del cine y la literatura.

“El Centro Cultural Recoleta superó sus propios números y también su propia lógica de funcionamiento. Recuperó una identidad muy abierta y audaz, donde conviven distintas expresiones de la cultura contemporánea”, expresó Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Y completó: “Esa diversidad es la que hace que el público vuelva: a veces viene a buscar algo específico y otras veces llega sin saber qué va a encontrar, pero con la certeza de que acá siempre va a descubrir algo que lo sorprenda o lo movilice”.

A su turno, el director del Centro Cultural Recoleta, Maximiliano Tomas, puso de relieve que “el desafío es seguir siendo un punto de encuentro intergeneracional y plural, donde convivan la memoria cultural argentina y las nuevas expresiones artísticas”.

“Este verano histórico confirma que el público busca espacios abiertos, accesibles y de calidad, y ese es el camino que vamos a profundizar en 2026”, aseveró.

Con una propuesta diversa, contemporánea y federal, el Centro Cultural Recoleta reafirma su lugar como uno de los epicentros culturales más dinámicos de la Ciudad.

Vení a recorrer el Centro Cultural Recoleta ✨



11 exhibiciones, sala de entrenamiento, patios y terraza, salas libres para estudiar y trabajar, y visitas guiadas todos los días a las 16 h. Además música en vivo, programación de cine y talleres.



¡Los esperamos!

📍 Junín 1930 pic.twitter.com/fi2k9zNxXX — CENTRO CULTURAL RECOLETA (@ElRecoleta) February 26, 2026

Siempre en Junín 1930, se puede visitar, con entrada libre y sin costo para residentes y argentinos, de martes a viernes de 12 a 21, sábados, domingos y feriados, de 11 a 21 horas.

