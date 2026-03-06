Lacra detenida en Chivilcoy: abusó de su prima de 10 años

Un hombre de 46 años fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Chivilcoy acusado de abuso sexual agravado con acceso carnal contra una prima, una niña de 10 años.

El procedimiento fue realizado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) en el marco de una causa que tramita en el Departamento Judicial de Mercedes.

De acuerdo con fuentes policiales, la causa se inició el 30 de septiembre de 2025, cuando una mujer de 40 años se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Chivilcoy para radicar una denuncia en representación de su hija de 10 años. En su declaración, la denunciante manifestó que la menor habría sido víctima de abuso sexual por parte de un hombre de su entorno familiar.

Según consta en la denuncia, los hechos habrían ocurrido en un domicilio ubicado en la calle Gaspar José Astarita de la ciudad. Tras la presentación, la fiscalía interviniente dispuso una serie de medidas investigativas y encomendó las tareas a personal de la Subdelegación de Investigaciones (SDDI) de Chivilcoy, dependiente de la DDI.

Durante los meses posteriores, los investigadores llevaron adelante distintas diligencias para reunir pruebas, entre ellas entrevistas, recolección de testimonios y otras actuaciones judiciales. Con el avance de la pesquisa, los elementos reunidos fueron elevados a la sede judicial para su evaluación.

La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 del Departamento Judicial Mercedes, bajo la intervención del fiscal Juan Antonio Repetto, con la participación del Juzgado de Garantías N.º 2 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del juez Facundo Oliva.

En base a las pruebas incorporadas al expediente, el magistrado interviniente resolvió librar una orden de detención contra el sospechoso, quien se encontraba imputado por el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal.

El operativo se concretó este jueves cuando efectivos de la DDI-SDDI Chivilcoy localizaron al acusado en la intersección de las avenidas Urquiza y Bernardo de Irigoyen, en la misma ciudad. Allí procedieron a su inmediata detención sin que se registraran incidentes.