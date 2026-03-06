Las mujeres lideran el cambio en mandos medios y conquistan industrias “masculinas”

En el Día Internacional de la Mujer, Adecco Argentina presentó los resultados de su Encuesta 8M, con datos que confirman una tendencia que se viene observando en el mercado: el avance femenino ya no se mide solo en directorios.

El verdadero movimiento está ocurriendo en los mandos medios, en la operación técnica y en industrias que hasta hace pocos años eran casi exclusivamente masculinas.

El debate público sobre paridad suele focalizarse en los directorios ejecutivos, pero el mayor cambio estructural está sucediendo un escalón más abajo: en las jefaturas, coordinaciones y gerencias de primera línea. Según los datos de la encuesta, 2 de cada 10 mujeres que respondieron afirmaron haber accedido a un puesto de mayor responsabilidad en los últimos dos años.

“El pipeline de talento femenino en mandos medios es hoy uno de los más sólidos del mercado. Las compañías que invirtieron en mentoría y desarrollo interno están viendo resultados concretos: cuentan con coordinadoras y jefas con fuerte visión de negocio y altos niveles de retención”, afirmó Jesica Guanuco, Talent Acquisition Leader en Adecco Argentina.

De todos modos, sostuvo que “no es solo una cuestión organizacional. En muchos casos, las mujeres han acompañado ese proceso con mayor formación complementaria —cursos, talleres y especializaciones—, lo que potencia su perfil profesional. Los resultados actuales son, en definitiva, el reflejo de ese doble impulso: inversión empresarial y desarrollo individual sostenido”,

Los sectores que lideran

Cuando se les preguntó en qué sector percibían más apertura para el talento femenino, 57 % eligió el bloque Logística y Energía frente a 43 % que señaló Tecnología y Finanzas. Pero más allá de la percepción, la mirada de los consultores de selección sobre el mercado real de empleo en 2024-2025 arroja datos que amplían el panorama:

Tecnología: La demanda de perfiles femeninos en desarrollo de software, ciberseguridad y análisis de datos creció sostenidamente, impulsada en parte por programas de reconversión laboral y la proliferación de bootcamps con cupo femenino.

Logística y e-commerce: El boom del comercio electrónico generó una demanda de perfiles operativos y de gestión donde el talento femenino ganó participación de manera significativa, especialmente en coordinación de última milla y operaciones de centro de distribución.

Energías Renovables: Proyectos de energía solar y eólica en expansión están incorporando mujeres en roles técnicos y de gestión de proyecto, con una curva de crecimiento notable respecto a años anteriores.

Minería y recursos naturales: El sector, históricamente masculinizado, comienza a mostrar señales de apertura en roles operativos, técnicos y de gestión ambiental, de la mano de la expansión de proyectos de litio y cobre en el NOA y Cuyo.

Industrias que empiezan a abrirse

Uno de los datos más llamativos de la encuesta fue la respuesta a la pregunta sobre disposición a trabajar en industrias tradicionalmente masculinas —minería, petróleo y construcción—: 95 % respondió que se animaría. El dato rompe con el estereotipo de que el talento femenino no considera estos sectores como opción de carrera.

“El problema histórico no fue la falta de interés de las mujeres, sino la falta de puentes: programas de formación técnica con cupo femenino, políticas de bienestar adaptadas a las dinámicas de trabajo en campo y referentes visibles en roles no tradicionales. Cuando esos puentes existen, el talento aparece”, sumó Guanuco.

Acto seguido, explicó que “aun así, persisten estereotipos que debemos seguir desafiando. Como en muchas industrias, es clave poner el foco en el valor profesional que cada persona aporta, superando miradas tradicionales que, en algunos contextos, han condicionado la participación de las mujeres según el tipo de entorno laboral”.

Para Adecco, esto representa una oportunidad concreta: articular entre la demanda creciente de las industrias en expansión y el talento femenino que ya está disponible y dispuesto a dar ese paso.

“La mujer no solo busca empleo: está liderando los sectores que más crecen en el país. El desafío ya no es convencer a las organizaciones de que el talento femenino existe, sino más bien, construir los sistemas que lo retengan, lo proyecten y le permitan escalar a posiciones de decisión. Porque cuando el talento encuentra estructuras que lo acompañan, el impacto no es solo en diversidad: es en competitividad, innovación y sostenibilidad del negocio”, concluyó la Talent Acquisition Leader.