Según Pettovello, “técnicamente no existen los planes sociales”

La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, aseveró que durante la gestión libertaria “no existen los planes sociales”.

“Desde diciembre 2023 dijimos basta al sistema gigante y fragmentado que habíamos heredado. Redujimos estructuras, eliminamos superposiciones, y terminamos con la intermediación, construyendo un sistema más claro y eficiente de programas sociales”, puntualizó la funcionaria.

Asimismo, dijo que “ordenamos, protegemos y promovemos autonomía para todos los argentinos”.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Pettovello sostuvo que “técnicamente, no existen los planes sociales. Es una expresión coloquial que mezcla cosas distintas y genera confusión. No es lo mismo un programa social que una prestación de la seguridad social”.

“Las jubilaciones y las pensiones son derechos establecidos por ley, se otorgan automáticamente a quienes cumplen los requisitos”, diferenció.

Del mismo modo, dijo que “no dependen de cupos, no dependen de intermediarios, no son discrecionales, eso no es un plan, es seguridad social. Los programas sociales son otra cosa, son herramientas política pública focalizada. Tienen objetivos concretos, reglas de acceso, condicionalidades y evaluación de resultados. Y si no funcionan, se modifican o se cierran”.

“En diciembre de 2023, la Asignación Universal por Hijo (AUH), con su complemento alimentario, cubría apenas el 54 % de la canasta básica alimentaria. Hoy, cubre cerca del 100 %. Eso no es expandir asistencia. Es recomponer el poder adquisitivo para combatir la indigencia y la pobreza extrema”, evaluó.

Así las cosas, dijo que “corregimos una inconsistencia del sistema. No aumentó la cantidad de programas sociales. No aumentó la cantidad de personas asistidas”.