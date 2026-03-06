La Fiesta Poppa! copa Colegiales

Este sábado 25 de abril en un horario soñado, Fiesta Poppa! llega al Teatro Vorterix con su crew completa por primera vez: el aclamado Ale Sergi se sumará como DJ headliner con un set especial, llevando su propio recorrido por el universo Pop, junto a Ludo Morell, Miss Jeanette y Kamesound.

El músico, compositor y productor Ale Sergi llega en su faceta de DJ a la cabina de Poppa! con una exquisita selección musical de música pop, que sin dudas sorprenderá y hará bailar a todo Vorterix.

Para quienes no pudieron ir al debut y se quedaron con ganas -una fecha que demostró que la fiesta también puede vivirse desde temprano y con la misma intensidad-, este 25 de abril será la oportunidad ideal para sumarse y celebrar el pop en todas sus formas.

Como en cada edición, habrá un momento de karaoke donde el público podrá participar y subirse al escenario a cantar, además de formar parte de distintos sorteos y premios especiales durante la tarde.

Pero no solo el público será protagonista del karaoke, sino que también contará con la participación de un artista invitado sorpresa, que interpretará un cover pop y una canción de su propio repertorio.

En ediciones pasadas ya estuvieron Joaquín Levinton, Marcelo Moura, BB Asul y el dúo Plastilina, ¿Te imaginás quién será esta vez?

En suma, Fiesta Poppa! propone una experiencia cultural y emocional: un punto de encuentro donde la energía del pop une generaciones, estilos e historias.

