Sitúan a 2026 como el año de la “masacre industrial argentina”

El empresario y dirigente PyME Raúl Hutin advirtió sobre la profundización de la crisis en el sector industrial, al tiempo que criticó la falta de un proyecto productivo por parte del Gobierno nacional.

“La UIA reaccionó tibia y tardíamente cuando realmente el problema es muy grave”, acotó, para luego dar cuenta que más allá de los cruces discursivos entre el oficialismo y los industriales, el problema central es la ausencia de una estrategia productiva clara.

“Lo más grave no son los insultos. Lo que nos quita la esperanza es que no nombró ni mencionó un proyecto industrial, un proyecto de país que enamore a la sociedad”, afirmó en declaraciones a Radio 10.

Acto seguido, planteó que “nos quedamos en una incertidumbre brutal. Nosotros trabajamos mirando para adelante y planificamos con meses de anticipación, pero hoy para adelante no vemos nada”.

“Desde la Presidencia te dicen que sos una manga de ladrones o de estafadores. Entonces, ¿qué vamos a pensar en construir cuando desde la primera magistratura te dicen que no tenés derecho a existir?”, reprochó.

Luego precisó que “ya cerraron 500 fábricas textiles, 22 mil empresas en total y 7 mil en la provincia de Buenos Aires. Todos los días cierran 30 fábricas en general y miles de obreros quedan en la calle”.

“Un país como la Argentina necesita indiscutiblemente industria” y “este es el año filtro. Va a ser la masacre industrial, fundamentalmente en la pequeña y mediana industria”, lamentó.

Y sostuvo que más allá de las PyMEs, esta debacle “va a ir contagiando también a algunas grandes industrias”.

“Van a quedar solamente los privilegiados: los que tengan que ver con la energía, el petróleo, el gas, el agro o la minería. Los demás estamos caminando derecho hacia el matadero”, alertó el referente.

Finalmente, puso de relieve que “hay empresas familiares de más de 80 años que están cayendo con este Gobierno sin ningún tipo de consideración”.