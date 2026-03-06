La Ciudad cruzó al ahora ultravioleta Valenzuela: “Se convirtió en un Barón del Conurbano”

El intendente en uso de licencia de Tres de Febrero y senador provincial también en uso de licencia, Diego Valenzuela, a la espera de ser premiado por La Libertad Avanza con la titularidad de Migraciones, fue cuestionado por haber culpado a la Ciudad de Buenos Aires de generar un microbasural a la vera de la Avenida General Paz.

La estratagema de Valenzuela cayó en saco roto cuando un móvil televisivo mostró en vivo a un empleado de la Municipalidad de Tres de Febrero empujando la basura.

“Diego, tuvimos que hacer tu trabajo y el del Intendente interino. La basura que aparece ahí la generan vecinos de Tres de Febrero (lo vemos en el informe)”, advirtió el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, Ignacio Baistrocchi.

Y disparó: “Como ustedes no la levantan ni sancionan a quienes hacen ese desastre, la tiran en General Paz y termina resolviéndolo la Ciudad”.

La respuesta viene a cuento de una lábil argumentación del ahora fanático de las ideas libertarias: “Buenas, limpiar ese lugar es responsabilidad de la autopista y es jurisdicción de la Capital Federal”.

Y otro funcionario porteño, César Angel Torres, arremetió: “Esta es la misma respuesta que hubiese dado Hugo Curto… claramente se convirtió en un Barón del Conurbano… aunque no se sabe su rol, porque es intendente en uso de licencia, senador provincial en uso de licencia y a la espera de un decreto del Gobierno nacional”.

“Al final del día, lo que está claro que es ‘licenciado’ en uso de licencias varias”, finalizó el titular de la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación interjurisdiccional del Gobierno de la Ciudad.