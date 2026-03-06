Un gremio docente aceptó la oferta salarial: Cuánto cobrarán los maestros en PBA

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) convalidó este viernes la oferta salarial de la Provincia y de esta manera se desactivó el conflicto docente.

El gremio conducido por Liliana Olivera informó que luego de las consultas en cada distrito, los congresales aceptaron por mayoría la oferta salarial que el Gobierno bonaerense formalizó en la paritaria.

El ofrecimiento consiste en la consolidación del incremento de febrero, a cuenta de futuros aumentos, del 1,5 %; y un incremento salarial para marzo del 5 % y del 2,5% para abril, respectivamente.

Asimismo, a partir de abril comenzará a liquidarse la bonificación “Compensación FONID/Conectividad” de $x28.700, conforme a la modalidad FONID.

“Los porcentajes de incremento salarial de la oferta aprobada hoy por los congresales será percibida también por los jubilados”, explicó Olivera, y aseguró que “la propuesta incluye una bonificación que viene a compensar la pérdida del Fondo de Incentivo Docente”.

En la práctica, esta propuesta lleva el salario de bolsillo de un maestro de Grado sin antigüedad a $ 800.094 en marzo y a $ 850.053 en abril.

En tanto, un preceptor percibirá en marzo $ 685.324 y en abril ascenderá a $ 730.102.

Un profesor con 20 módulos cobrará un salario de bolsillo de $ 1.032.198 en marzo y uno de $ 1.113.837 en abril.

Asimismo, el acuerdo prevé la conformación de una mesa de monitoreo de la evolución del acuerdo paritario dentro de la primera quincena del mes de mayo.