Matzkin abrió las sesiones con un balance de gestión y un mensaje político de respaldo a su modelo

Con un discurso de fuerte tono político e institucional, el alcalde de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, inauguró el período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante, donde realizó un repaso de los principales hitos de su gestión y fijó los ejes de trabajo para el año en curso.

Ante concejales, funcionarios, representantes de instituciones y vecinos, el jefe comunal puso el foco en uno de los pilares que –según remarcó– caracteriza a su administración: el equilibrio fiscal y el ordenamiento de las cuentas públicas.

“En la base de nuestra gestión está el orden económico y financiero del municipio como piedra basal de gobierno. Sin equilibrio fiscal nada es posible”, afirmó durante su mensaje.

En ese marco, Matzkin sostuvo que el municipio volvió a cerrar el último ejercicio con superávit y con un índice de transparencia fiscal del 100 %, un indicador que –remarcó– posiciona a Coronel Pringles entre los distritos con mayor nivel de cumplimiento en materia de acceso a la información pública en la provincia de Buenos Aires.

Balance de gestión y obras concretadas

Durante buena parte de su discurso, el intendente realizó un repaso de las obras y proyectos anunciados en la apertura de sesiones del año pasado, muchos de los cuales –según indicó– ya se encuentran finalizados o en ejecución avanzada.

Entre las intervenciones mencionó la reparación del playón de la terminal de ómnibus, la ampliación de la red cloacal que finalmente alcanzó 47 cuadras, y distintas obras hidráulicas destinadas a mejorar el sistema de desagües en sectores críticos de la ciudad.

También destacó la finalización de los desagües pluviales en la zona sur, el avance del plan de 76 viviendas que se sortearán próximamente y la ampliación del Centro de Estudios Universitarios.

En materia de infraestructura deportiva, Matzkin confirmó la continuidad del Polideportivo municipal, cuya finalización está prevista para este año.

A su vez, remarcó obras de iluminación LED en distintos barrios de la ciudad y en la localidad de Indio Rico, donde también se ejecutaron mejoras en pavimento y en el polideportivo local.

Otra obra destacada fue la primera etapa de pavimentación y refuncionalización del Boulevard 1, un proyecto urbano que permanecía inconcluso desde hacía más de tres décadas.

Fuerte inversión en el sistema de salud

Uno de los anuncios centrales del discurso estuvo vinculado al sistema sanitario municipal. El intendente adelantó que durante 2026 se destinarán cerca de mil millones de pesos a obras y equipamiento para el hospital.

Entre las intervenciones previstas se encuentran trabajos de calefacción en distintos sectores, remodelaciones en las áreas de farmacia y acción social y la puesta en valor del edificio de salud mental.

A ello se sumará la adquisición de equipamiento médico y la incorporación de la primera ambulancia 4x4 del sistema de salud local.

Asimismo, Matzkin confirmó la compra del primer mamógrafo para el hospital municipal, una incorporación considerada clave para el diagnóstico temprano del cáncer de mama.

Educación y desarrollo académico

En el plano educativo, el jefe comunal destacó el trabajo articulado entre el municipio, el Consejo Escolar y la Jefatura Distrital para avanzar en obras y mejoras en distintos establecimientos educativos.

En ese marco, anunció que próximamente se iniciará la construcción del edificio para la Escuela Secundaria Nº 2, una obra que se concretará con financiamiento conjunto entre el municipio y la provincia.

Además, remarcó el crecimiento del Centro de Estudios Universitarios (CEU), que actualmente cuenta con convenios con seis universidades y ofrece 31 carreras de nivel superior.

Seguridad y participación ciudadana

En materia de seguridad, Matzkin subrayó el rol de acompañamiento que cumple el municipio en el sistema, pese a que la responsabilidad primaria corresponde al gobierno provincial y al Poder Judicial.

Según explicó, el municipio financia cerca del 70 % del gasto operativo de la policía local, además de sostener el sistema de monitoreo urbano que ya cuenta con casi 250 cámaras instaladas en Coronel Pringles e Indio Rico.

En ese esquema también se destaca el programa “Ojos en Alerta”, al que ya se sumaron más de 2.400 vecinos, generando miles de alertas vinculadas a situaciones de seguridad, tránsito y emergencias.

Agenda de obras y desarrollo para 2026

De cara al nuevo año de gestión, el intendente anticipó la continuidad de distintas obras de infraestructura urbana, entre ellas nuevas cuadras de pavimento, ampliaciones de redes de agua y cloacas y la extensión del alumbrado público con tecnología LED.

Entre los proyectos destacados también se encuentra la segunda etapa de intervención del Boulevard 1, además de nuevas inversiones en el hospital municipal y en el centro geriátrico El Remanso.

Un segundo parque industrial

En el tramo final de su mensaje, Matzkin confirmó uno de los anuncios más relevantes vinculados al desarrollo productivo del distrito: la adquisición de tierras para la creación de un segundo parque industrial.

El nuevo predio estará ubicado en la intersección de Boulevard Uruguay y Boulevard 40, una zona considerada estratégica para el crecimiento de la actividad económica local.

Según explicó el intendente, la iniciativa responde al alto nivel de ocupación que registra actualmente el parque industrial existente.

De esta manera, con un mensaje enfocado en la gestión, el orden fiscal y la proyección de nuevas obras, Matzkin dejó formalmente inaugurado el período legislativo 2026 del Concejo Deliberante, ratificando el rumbo de su administración y planteando nuevos objetivos para el desarrollo del distrito.