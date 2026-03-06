La industria comenzó el 2026 con una caída superior al 3 % interanual

El INDEC difundió este viernes el índice de producción industrial manufacturero, que arrojó en el comienzo del año una caída en la comparación interanual, aunque repuntó respecto a diciembre.

En enero, el índice de producción industrial manufacturero mostró una caída de 3,2 % respecto a igual mes de 2025.

En simultáneo, el índice de la serie desestacionalizada exhibió una variación positiva de 3,1 % respecto al mes anterior.

Diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.

#DatoINDEC

La industria cayó 3,2% interanual en enero de 2026 y creció 3,1% respecto del mes previohttps://t.co/N1bg0O62ls pic.twitter.com/C5SO8o2lLg — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 6, 2026

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Maquinaria y equipo”, 20,2 %; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 25,7 %; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 20,6 %; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 22,1 %; “Productos de caucho y plástico”, 8 %; “Productos de metal”, 8 %; “Productos textiles”, 23,9 %; “Alimentos y bebidas”, 0,7 %; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 5 %; y “Otro equipo de transporte”, 8,4 %.

Por otra parte, se observaron incidencias positivas en “Sustancias y productos químicos”, 7,2 %; “Productos minerales no metálicos”, 4,3 %; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 2,2 %; “Productos de tabaco”, 2,5 %; “Madera, papel, edición e impresión”, 0,2 %; e “Industrias metálicas básicas”, 0,2 %.