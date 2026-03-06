PAMI dejó de pagarles a los médicos y los jubilados deberán abonar las consultas

Una vez más, los jubilados vuelven a convertirse en rehenes de las deficitarias prestaciones de PAMI ante un conflicto que estalló con médicos de Olavarría, bajo la amenaza de extenderse como un reguero de pólvora en otros distritos.

Los profesionales de la salud olavarrienses denunciaron días atrás que PAMI dejó de abonar los pagos tendientes a honorarios y servicios prestados.

“Nos encontramos a la espera de la cancelación de los honorarios correspondientes a los servicios médicos brindados a los afiliados de vuestra obra social, los cuales han sido debidamente facturados y presentados en tiempo y forma, encontrándose los plazos de pago ampliamente vencidos”, denunciaron los médicos.

A través de un comunicado, pusieron de manifiesto que “la falta de pago en término nos genera un grave perjuicio económico y devalúa significativamente el carácter alimentario de nuestros honorarios profesionales”. Por consiguiente, solicitaron “la inmediata regularización y pago del monto adeudado”.

En este difícil contexto, y ante la inexistencia de respuestas del organismo nacional, los médicos dejaron de atender por la obra social a los adultos mayores y, si alternativa alguna, informaron que, de ahora en más, las consultas deberán ser abonadas.

“Frente a esta situación, y ante la falta de respuestas a la fecha, no nos queda otra herramienta para poder ejercer y proteger nuestros derechos laborales que modificar la modalidad de cobro”, puntualizaron.

Sobre este punto, aclararon que “hasta tanto se regularice la totalidad de la deuda, pasaremos a considerar y atender a los afiliados de PAMI estrictamente como pacientes particulares”.

“En consecuencia, los honorarios correspondientes a las consultas y prácticas médicas deberán ser abonados de forma directa por el paciente al momento de la atención”, subrayaron.

Una situación similar tendría lugar en municipios vecinos como Azul, Bolívar e incluso Tandil donde, ante la deuda del PAMI, los médicos adoptarían una medida semajante.