La Matanza: Un histórico dirigente de Carrió se sumó al gabinete de Espinoza

Un movimiento de alto impacto político se concretó este viernes en La Matanza, donde el intendente Fernando Espinoza confirmó que un histórico referente de Elisa Carrió será parte de su administración.

Se trata de Héctor ‘Toty’ Flores, un dirigente comunitario que en 2007 había asumido como diputado nacional por la Coalición Cívica. Diez años después, volvió a la Cámara baja tras postularse por el frente Cambiemos, convirtiéndose el un portavoz parlamentario de Carrió.

En 2023, Flores fue precandidato a intendente matancero por la alianza Juntos, pero quedó fuera de competencia tras perder en los comicios primarios.

Durante un acto institucional, Espinoza afirmó que la incorporación del exdiputado, quien juró como subsecretario de Economía Social y Productiva, forma parte de la construcción de “un movimiento de unidad”.

“En La Matanza dimos un gran paso hacia el futuro. Estamos fundando un movimiento de unidad nacional que trasciende al propio peronismo”, enfatizó el jefe comunal.

En ese sentido, indicó que se trata de “un espacio amplio, generoso y profundamente comprometido”.

“Por eso es un orgullo sumar al Gabinete, a Héctor “Toty” Flores”, destacó Espinoza, al tiempo que anunció la incorporación de otros funcionarios.

Y sentenció: “Venimos de distintos espacios políticos, pero hoy lo importante no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos”.