Fin del conflicto: Los gremios aceptaron la suba salarial del 7,5 % propuesta por Kicillof

Después del paro en el comienzo del ciclo lectivo, el Frente de Unidad Docente Bonaerense aceptó la oferta salarial del gobierno de Axel Kicillof.

La propuesta aprobada consta de una suba del 9 % de aumento salarial en tres tramos, que toma como base al salario de enero.

El acuerdo contempla una mejora del 1,5 % de aumento consolidado en el salario de febrero, del 5 % en marzo más un incremento de las bonificaciones y del 2,5 % en abril más una bonificación de $ 28.700, no remunerativa y no bonificable como compensación del FONID.

A partir de los porcentajes, un maestro de grado con jornada simple ganará $ 850.053 en abril, mientras que el salario de un maestro de grado con jornada completa percibirá $ 1.700.106 en el cuarto mes del año.

En tanto, un profesor con 20 módulos cobrará $ 1.032.198 en marzo y $ 1.113.838 en abril.

Una vez oficializado el entendimiento salarial, el ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, volvió a apuntar contra el Gobierno nacional al denunciar “un ahogo financiero”.

“El modelo nacional es profundamente anti-industrial, anti-empleo, y también anti-federal. En particular nuestra Provincia está viviendo un ahogo financiero por parte del Gobierno nacional por el cual lleva perdidos $ 22 billones durante estos dos años”, completó.