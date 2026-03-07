Un brutal hecho delictivo tuvo como protagonistas a los integrantes de una familia que salía de su casa para trasladar a su pequeña hija discapacitada a su rutina de rehabilitación, ya que quedó arriba de una camioneta y a merced de cuatro delincuentes armados cuyo único objetivo era llevarse el rodado.

Todo ocurrió este viernes apenas pasadas las 8 de la mañana en la calle Perito Moreno al 3400 de Villa Luzuriaga, localidad del distrito de La Matanza, en el oeste del Conurbano bonaerense, donde una cámara de seguridad instalada por las propias víctimas captó la secuencia de terror.

En las imágenes se observa a esta familia cargando la silla de ruedas de la niña entre otros elementos, ya con la pequeña adentro del vehículo, hasta que de repente cuatro malvivientes armados se bajaron de un Toyota Corolla blanco, que frenó intempestivamente su marcha al ver la escena, los encañonaron y todo fue tensión, gritos y desesperación.

🔫 Desesperante: Le roban la camioneta a una familia en Villa Luzuriaga con la nena discapacitada adentro



🚔 El hecho sucedió este viernes por la mañana. Los delincuentes eran cuatro, y por suerte la pequeña está bien.



🎦 Las imágenes generan profunda indignación.… pic.twitter.com/TQQYNW4RbB — ANDigital (@ANDigitalOK) March 7, 2026

Entre esos alharidos se escuchó claramente cuando la mujer pide que le dejaran bajar a la niña: “La nena, la nena, la nena por favor, la nena”, les suplica a los delincuentes, mientras la menor grita desesperadamente.

Finalmente los ladrones se llevaron el vehículo pero no a la nena, quiien en pleno ataque de nervios y llanto desconsolado, puede seguir estando sana y salva, y junto a sus padres.

Tras un llamado al 911, arribó al lugar la Policía que elevó actuaciones que a su vez recayeron en la UFI Nº 12 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del fiscal Matías Marando, quien está tras la pista de los ladrones, pero hasta ahora no logró ninguna detención.

El hecho fue cometido a plena luz del día, duró unos pocos segundos en el que los malhechores lograron sembrar el terror y llevarse tanto el auto en el que llegaron como la camioneta de las víctimas.