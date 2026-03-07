Prohíben el uso de celular durante clases en secundarias porteñas

Para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, el Gobierno de la Ciudad prohibió el uso de celulares en las escuelas secundarias.

Según la nueva normativa, el acceso a estos dispositivos queda restringido y cualquier actividad pedagógica digital deberá realizarse exclusivamente con equipos de la institución y bajo supervisión docente.

La regulación de uso de celulares, implementada por el Gobierno de Jorge Macri en agosto de 2024, fue el primer paso. Sobre esta base la Ciudad avanzó ahora con una normativa más estricta con la prohibición en todos los niveles y en todos los ámbitos escolares.

Es para escuelas públicas y privadas y tanto para estudiantes como docentes; cada colegio deberá definir si se pueden usar los celulares en los recreos. Únicamente se utilizarán en las aulas computadoras para actividades educativas.

La resolución establece:

Nivel Inicial y Primario: está prohibido el uso de celulares y otros dispositivos digitales durante toda la jornada, incluido los momentos de recreación, el comedor y otros espacios.

Prohibición durante las clases: se prohíbe el uso de celulares inteligentes y dispositivos digitales personales durante el dictado de clases en el Nivel Secundario. La medida alcanza tanto a estudiantes como a docentes frente a alumnos. Las actividades digitales serán exclusivamente con equipamiento institucional y planificación docente.

Recreos y otros espacios: tanto en nivel Inicial como en Primaria no se permite su uso en los recreos ni en el comedor. En el nivel Secundario cada escuela deberá definir pautas institucionales para los recreos, promoviendo propuestas activas, deportivas y artísticas.

Excepciones: se contemplan casos de discapacidad, enfermedad o necesidades específicas de apoyo.

“El celular en la escuela es una máquina de distracción y no ayuda para que los chicos aprendan. Es un problema grave que tenemos y nos hacemos cargo de encontrarle una solución”, subrayó Macri.

Asimismo, indicó que “el objetivo en el aula es aprender y como gobierno tenemos que generar las condiciones para que los maestros vuelvan a tener la atención de los alumnos. El celular no es una herramienta imprescindible en el aula”.

La evidencia, según los estudios realizados entre los alumnos un año después de la regulación del uso de celulares en las escuelas, mostró mejoras significativas. Siete de cada 10 alumnos de primaria y 6 de cada 10 de secundaria señalaron que prestan más atención y aprenden mejor y más de la mitad afirmó que conversa más con sus compañeros y coincidió en que las restricciones no generan mayor aburrimiento en el aula.

A su vez, la mayoría de los docentes y de los directivos encuestados indicó que disminuyeron las interrupciones y los llamados de atención en clase y que aumentó la interacción cara a cara.

Hay que mencionar que es un paso más a la resolución de agosto 2024 (pioneros en Argentina y LATAM) de prohibir el celular en inicial y primaria y regulado en secundaria. Dada la evidencia, decidimos declarar “aulas libres de celulares en toda la ciudad”.

“Fuimos pioneros en Argentina y Latinoamericana en prohibir el uso de celulares en nivel inicial y primaria y regularlo en secundaria. Hoy, con la evidencia en la mano, decidimos dar un paso más y declarar aulas libres de celulares”, sostuvo la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel.

Y completó: “La escuela debe ser un espacio de atención, vínculo y aprendizaje. Con esta nueva medida damos un paso más: el celular deja de ocupar el centro y lo vuelven a ocupar los alumnos. Estamos a favor de usar la tecnología con sentido pedagógico, no estamos en contra de la tecnología. Pero nuestra obligación es cuidar el bienestar digital de los chicos. Ordenar su uso es una decisión educativa, no disciplinaria”.

La nueva medida parte de un diagnóstico contundente:

▪️El 94 % de estudiantes en nivel secundario lleva el celular todos los días a la escuela.

▪️5 de cada 10 estudiantes manifiestan que quieren dejar de usar el celular y no pueden.

▪️La distracción digital está asociada negativamente con el desempeño escolar.

▪️El uso predominante es para entretenimiento y redes sociales, no para tareas escolares.

Para llevar adelante la implementación cada institución de nivel Secundario deberá elaborar su propio reglamento, definir mecanismos de guardado de dispositivos, comunicar la normativa a toda la comunidad educativa y elevarla a la Supervisión. En nivel Inicial y Primaria los chicos no pueden llevar celulares a la escuela.

La resolución distingue claramente entre Educación Digital como política pedagógica y el uso personal espontáneo y no mediado. No se restringe la tecnología, sino que se ordena su integración pedagógica.

Además se fortalece el rol del Facilitador Pedagógico Digital (FPD) como referente institucional de Protección Digital Infantil y Adolescente, con una función formativa y preventiva.

La política pública también institucionaliza la corresponsabilidad con familias, promoviendo coherencia entre hogar y escuela para fortalecer una cultura digital de cuidado.

