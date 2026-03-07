8M: el arte que sana las heridas

En el Mes de la Mujer, la Fundación Mandinga Tattoo reafirma su compromiso en la transformación del dolor en arte sanador.

Bajo la premisa “el dolor se puede convertir en una obra de arte”, la entidad liderada por Diego Staropoli ofrece de manera totalmente gratuita tatuajes sanadores, que permiten a las sobrevivientes de violencia de género y del cáncer de mama resignificar sus cicatrices y recuperar su identidad. Hoy, casi 5000 mujeres compartieron su experiencia y taparon sus cicatrices con tatuajes.

Arte contra las huellas de la violencia de género

La fundación extiende su mano a las sobrevivientes de violencia de género, propone cubrir con arte aquellas cicatrices que quedaron como marcas de agresiones físicas: quemaduras, cortes, lesiones profundas, que día a día recuerdan ésa situación violenta.

Se trata de un espacio de contención donde las víctimas pueden dejar de ocultarse. El objetivo es que las heridas dejen de ser un recordatorio del maltrato y se transformen en piezas de diseño que decoran y sanan el cuerpo.

Reconstruyendo la feminidad tras el cáncer de mama

Para las mujeres que han vencido al cáncer de mama, pero han sufrido las secuelas de una mastectomía, la fundación también realiza la reconstrucción gratuita de areolas mamarias.

Este procedimiento va más allá de lo estético; es un paso fundamental para que las sobrevivientes puedan reencontrarse con su sexualidad y fortalecer su autoestima tras el trauma de la enfermedad.

Los “Fénix” de Mandinga: una red de contención

A través de estas acciones, se ha formado el grupo conocido como “Los Fénix de Mandinga”, un colectivo de sobrevivientes que han encontrado en el estudio de Villa Lugano no solo un lugar para tatuarse, sino una verdadera red de acompañamiento y contención.

Para muchas mujeres, estos tatuajes han sido el inicio de una etapa de liberación, permitiéndoles usar remeras sin mangas o mostrarse sin vergüenza después de años de ocultamiento.

“El tatuaje es una excusa; aquí lo importante es lo que nace de aquí en adelante”, afirma Staropoli. La Fundación Mandinga Tattoo invita a todas aquellas mujeres que necesitan “tapar sus heridas con arte” a acercarse y formar parte de esta iniciativa totalmente gratuita que ya ha beneficiado a miles de mujeres.

Sobre la Fundación Mandinga Tattoo: Con más de 15 años de trayectoria, la fundación lleva más 4600 reconstrucciones de areolas mamarias y más de 300 tatuajes sanadores a mujeres que fueron víctimas de la violencia. Un trabajo solidario único en el mundo, que utiliza el tatuaje como herramienta de sanación para sobrevivientes de cáncer, violencia de género y accidentes graves.

Además, cuenta con un consultorio de atención gratuita, que en los últimos cinco años ya atendió a más de 1500 mujeres. Posicionando a Mandinga Tattoo como una de las organizaciones solidarias más innovadoras del país.