Más que adulador, Cornejo celebra que Mendoza “perdió poco empleo”

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, salió a vanagloriarse en redes sociales por el presunto rol destaco de su provincia en el mapa productivo del país.

“Se dio a conocer el ranking de variación en el empleo privado registrado y, tras dos años completos de gestión del presidente Javier Milei en la Nación y de nuestro gobierno en la Provincia, Mendoza se ubica entre las jurisdicciones con mejor desempeño en empleo privado registrado de todo el país”, introdujo el mandatario de origen radical, hoy cooptado por la ola violeta.

De todos modos, los datos presentados son negativos, ya que salvo apenas dos jurisdicciones, todas sufrieron pérdida de empleo.

“Solo nos superan Neuquén y Río Negro, provincias impulsadas por el fenómeno de Vaca Muerta. Detrás de ese gran motor energético, Mendoza aparece en el podio del crecimiento del empleo privado en Argentina”, insistió Cornejo.

Además, dijo que “el dato es especialmente valioso porque se da en un contexto nacional muy desafiante, donde la mayoría de las provincias registró caídas, en algunos casos muy pronunciadas, del empleo formal”.

Está destacando lo bien que suena la orquesta en la cubierta del Titanic.- https://t.co/N6fNguiTYY — Christian Buteler (@cbuteler) March 6, 2026

“Mientras en gran parte del país el empleo privado retrocede, en Mendoza se sostiene y fortalece. Es la señal de que hay rumbo, base productiva y un sector privado dispuesto a seguir empujando el desarrollo”, analizó pese a que los números no son favorables.

Y completó: “Mendoza continúa avanzando todos los días un paso adelante”.