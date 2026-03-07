“Tapeando”, un pasaporte a España en cinco ciudades argentinas

Creado por la Consejería de Turismo de la Embajada de España en Buenos Aires, Tapeando celebra del 3 al 12 de abril su quinta edición en restaurantes de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata, que presentarán tapas creadas especialmente para el festival.

El evento tiene como objetivo posicionar a España como destino turístico a partir de uno de sus rasgos culturales más reconocidos, el tapeo. Con España como eje, cada espacio participante reinterpretará esta tradición con versiones clásicas o propuestas contemporáneas que reflejen su propia identidad.



Como novedad internacional, este año Tapeando cruza el Río de la Plata y llega a Montevideo, que tendrá su primera edición del 17 al 26 de abril. La participación de restaurantes de la capital uruguaya amplía el alcance regional del festival y refuerza el intercambio gastronómico.



Además, regresa el Concurso de la Tapa. Nuevamente el público podrá elegir su tapa favorita entre todos los restaurantes participantes de Argentina y de Uruguay mediante una votación online. El espacio más votado de ambos países ganará dos pasajes a España y, entre los comensales que participen, se sorteará el mismo premio.

En su quinta edición, Tapeando consolida su lugar en la agenda gastronómica otoñal y vuelve a poner en escena el espíritu del tapeo como forma de encuentro y puerta de entrada a España.



En suma, una experiencia que invita a viajar a España a través de su gastronomía desde Argentina y Uruguay. Dos orillas, un destino, un viaje lleno de tapas y sabor.