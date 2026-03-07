“Pulse”: aclamado tributo a Pink Floyd celebra en vivo sus 26 años

Pulse inicia su gira celebración por sus 26 años con una fecha imperdible el viernes 20 de marzo a las 21 horas en plena Avenida Corrientes.

El escenario elegido para el comienzo de esta serie de presentaciones es el Music Mansion/Teatro Premier, donde la banda desplegará su espectáculo “Pink Floyd Selections”, una experiencia sensorial que invita a sumergirse en el universo sonoro y visual de Pink Floyd.

Con más de un cuarto de siglo de trayectoria, Pulse se ha consolidado como uno de los tributos más fieles y potentes de la legendaria banda británica. No se trata solo de un homenaje: es un viaje musical y visual que revive la esencia de una de las agrupaciones más influyentes en la historia del rock.

Cada acorde, cada atmósfera y cada detalle técnico están cuidadosamente trabajados para honrar el legado floydiano. Pulse destaca por su impecable fidelidad sonora y su despliegue visual, aportando una identidad artística consolidada a lo largo de más de dos décadas.

El repertorio incluye clásicos inmortales y también joyas profundas que recorren distintas etapas de la discografía de Pink Floyd, logrando un espectáculo envolvente, emocional y de altísima calidad musical y técnica.

Esta primera fecha marca el inicio de una gira que continuará el 18 de abril en el Teatro Don Bosco de San Isidro, el 29 de mayo en Ciudad Cultural Konex y el 27 de junio en el Teatro Bar de La Plata.

Pulse celebra 26 años de trayectoria reafirmando su lugar como referente del género en Argentina, con una propuesta que combina fidelidad sonora, potencia escénica y una experiencia audiovisual impactante.

Voz / guitarra: Juan Manuel Ciminelli

Bajo / voz: Facu Ciminelli

Batería: Mariano Actis

Guitarra: German Petronio

Voz / guitarra: Nito Aducci

Saxo: Adrián Perez Dorna

Piano / teclados / voz: Rodrigo Vázquez Sardella

Teclados / voz: Eddie Lisjak

Operador de sonido y monitoreo: Jorge Pihue

La cita entonces con “Pink Floyd Selection” es el viernes 20, a las 21 horas, con entradas vía Plateanet y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1565.