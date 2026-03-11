Maslatón advirtió por la “bicicleta financiera” libertaria

El analista financiero Carlos Maslatón hizo foco en la problemática de la política monetaria y cambiaria en el país y planteó como cuestión de fondo el “desastre” en el mercado de divisas.

“El país es caro y la economía es recesiva. Te puedo mencionar 20 cosas buenas en política económica, pero la arruinan con el sistema cambiario, monetario y con la deuda pública”, aseveró el abogado en declaraciones a Infobae en Vivo.

Así las cosas, describió este escenario como una “bicicleta financiera” que beneficia a un sector reducido, compuesto por aproximadamente 500 mil personas vinculadas a la especulación, mientras perjudica al aparato productivo y a la población general.

Acto seguido, arremetió contra el ministro de Economía, Luis Caputo, al sostener que el esquema actual responde a los intereses que el funcionario representa.

En este sentido, denunció que la toma de dinero “cuasi fiscal” —que anteriormente se concentraba en el Banco Central y ahora se ha trasladado al Tesoro— es el factor que impide el saneamiento de las cuentas nacionales.

Consultado sobre las posibles soluciones para destrabar la coyuntura económica, Maslatón instó a aplicar una “libertad cambiaria total”, que implicaría la eliminación inmediata de todo control de cambios y la garantía de una libertad infinita para el ingreso y egreso de capitales.

Asimismo, reclamó que la administración libertaria se retire de la intervención en la tasa de interés, dejando que esta surja exclusivamente de la oferta y demanda del sector privado.

“Toda letra que vence no se renueva, se paga. En algún momento tenés que cortar”, graficó y luego comparó esta salida con el éxito de la gestión económica durante la década de los 90, destacando que el gran acierto de aquel periodo fue, precisamente, terminar con la especulación financiera de corto plazo.

De todos modos, admitió que estas medidas provocarían un salto inicial en los precios y una tendencia alcista del dólar, defendió la necesidad de este proceso para lograr un “país barato” y competitivo.

“Tendría un rebote inflacionario, pero sería para bien. Lo que tenés que hacer es licuar la deuda acumulada”, precisó.

Finalmente, hizo foco en una contradicción entre la teoría y la práctica oficial, afirmando que desde que asumió la actual gestión, la cantidad de moneda en el país se ha multiplicado por cuatro veces y media.

“Tomar plata y pagar intereses es aún peor que emitir”, completó Maslatón.