Por menos grupos de WhatsApp y más barra de la esquina

El jueves 12 de marzo a las 19 horas se festejará por primera vez el Día de la Barra de la Esquina en el marco del programa Bares Notables de Buenos Aires. El lanzamiento tendrá lugar en el Bar Plaza Dorrego (Defensa 1098), en el barrio de San Telmo.

Con esta celebración anual se buscará homenajear la tradición porteña de reunirse en bares de esquina, promoviendo la amistad, la socialización y la importancia de los espacios físicos de encuentro.

La Ley 6841 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instituye a partir de este año el 12 de marzo como el Día de la Barra de la Esquina por una iniciativa de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AAHRCC), con el apoyo de la Legislatura y el Ministerio de Cultura porteños.

Esta fecha celebra el estreno de la película Los muchachos de mi barrio (1970) de Enrique Carreras, protagonizada por Palito Ortega, remake del clásico filme La barra de la esquina (1950) de Julio Saraceni, con Alberto Castillo.

Durante la celebración, se presentará el mapa digital de bares de la ciudad que se unen al proyecto y se realizarán promociones y menús especiales para la ocasión.

La “Promoción La Barra” será el destacado del día, con un menú especial y promociones exclusivas en aquellos bares que participan de este día, a partir de la convocatoria que realiza la AHRCC.

Además, habrá música itinerante en colectivos antiguos a cargo del grupo La Barra de la Esquina, que interpretará temas de la banda sonora de la película Los muchachos de mi barrio. Desde las 19 horas recorrerán el Café de García (Sanabria 3302), El Tokio (Avenida Álvarez Jonte 3550), el Almacén y Bar Lavalle (Lavalle 1693), El Hipopótamo (Brasil 401), el Bar Británico (Brasil 399) y el Plaza Dorrego Bar (Defensa 1098).

La iniciativa busca revitalizar estos espacios de encuentro social y de amistad, especialmente entre jóvenes, en un mundo cada vez más digital.

El proyecto también busca contrarrestar la tendencia a la virtualidad en las relaciones sociales, promoviendo la presencialidad y la interacción cara a cara en espacios físicos como los bares de esquina, muchos de ellos reconocidos hoy como Bares Notables de Buenos Aires, para que sigan siendo espacios de socialización, donde la gente pueda reunirse, compartir y fortalecer sus lazos de amistad.

Cada 12 de marzo se realizarán encuentros en bares esquineros, convocando a participar a quienes ya vivieron la experiencia de ser “de la barra” y a los jóvenes que no han conocido esta parte de la historia de la Ciudad de Buenos Aires.

Ley 6841

Se instituye en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 12 de marzo de cada año como el Día de la Barra de la Esquina, fecha de estreno de la película Los muchachos de mi barrio. El Poder Ejecutivo podrá impulsar, a través de la Comisión de Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables, la promoción de esta fecha y la realización de actividades culturales en ese sentido durante la semana del 12 de marzo de cada año.