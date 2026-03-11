Juliano presiona al gobierno y exige explicaciones por el deterioro de las economías regionales

En un brutal marco de crecientes dificultades por las que atraviesa el interior productivo, Pablo Juliano encendió las alarmas sobre la situación de las economías regionales y reclamó al Gobierno nacional definiciones claras sobre el rumbo previsto para el sector, al tiempo que confirmó la presentación de un pedido de informes al Ejecutivo para conocer cuáles serán las políticas destinadas a sostener estas producciones.

La iniciativa surge luego de conocerse un informe de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), que revela un panorama complejo para gran parte de las actividades productivas del interior: “En ese informe, 13 de 19 economías regionales la están pasando realmente mal”, advirtió el diputado nacional de Provincias Unidas.

En diálogo con ANDigital, Juliano sostuvo además que el tema no aparece en la agenda política, y que estuvo anulado en la visita del presidente Javier Milei al Congreso en el marco de la Apertura de Sesiones Ordinarias ante la Asamblea Legislativa: “Vimos que las economías regionales fueron el gran ausente. Lo mismo la situación de las pymes”, remarcó Juliano.

En ese contexto, el legislador pidió definiciones concretas sobre variables centrales para el funcionamiento del sector, y por ello le pide al Gobierno “una hoja de ruta”, al tiempo que preguntó: “¿Qué va a pasar con el tipo de cambio real? ¿Cuál va a ser la estructura impositiva que el Gobierno se imagina para estas economías?”.

Según explicó, la combinación de presión fiscal, incertidumbre cambiaria y apertura de importaciones genera un escenario que pone en riesgo la sustentabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas agropecuarias. “Los impuestos y la realidad que atraviesan las pymes agropecuarias, con por ejemplo la apertura de importaciones, coloca al sector en situaciones muy complicadas”, alertó.

El proyecto ya fue girado a distintas comisiones de la Cámara de Diputados y desde Provincias Unidas anticiparon que seguirán el tratamiento legislativo de cerca: “Esto es una prioridad en nuestra bancada. Si no tenemos respuesta a esta hoja de ruta que buscamos, no vamos a dudar en llevar estas mismas preguntas cuando el jefe de Gabinete visite el Congreso”, adelantó.

En paralelo, Juliano impulsa un proyecto legislativo que busca modernizar la normativa sobre maltrato y crueldad animal, buscando diferenciar jurídicamente ambos conceptos, además de incrementar las penas y las multas para quienes cometan estos delitos, con un enfoque que también contemple la realidad del sector agropecuario.

“Le pusimos un equilibrio razonable a la protección sobre estos delitos contra los animales y una seguridad jurídica necesaria para quienes desarrollan actividad legítima, siempre bajo regulación estatal”, explicó al subrayar que la propuesta busca evitar conflictos con las actividades productivas legalmente reguladas.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo de la iniciativa es “armonizar la realidad de los productores agropecuarios con una ley necesaria sobre crueldad y maltrato animal”, en pos de garantizar el normal funcionamiento del sistema productivo rural, concluyó.