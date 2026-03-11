Un joven murió tras chocar con su moto en la Autopista Buenos Aires–La Plata

Un joven de 24 años murió este domingo luego de protagonizar un siniestro vial mientras circulaba en moto por la Autopista Buenos Aires–La Plata, a la altura del kilómetro 45,3 en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la jurisdicción de Ensenada.

De acuerdo a la información oficial, la víctima fue identificada como Cristian Ariel Brandan, domiciliado en la localidad de El Pato, partido de Berazategui. El joven conducía una motocicleta Yamaha YBR 150 negra cuando, por motivos que todavía se intentan determinar, impactó contra el separador central de la autopista y terminó cayendo sobre la cinta asfáltica.

Al lugar acudió una ambulancia del servicio de emergencias, a cargo de la doctora Silvia Varela, quien constató el fallecimiento del motociclista en el lugar del hecho. Según los primeros datos aportados por el centro de monitoreo, el rodado habría colisionado contra el divisor sin la intervención de terceros.

Tras el accidente, uno de los tres carriles quedó parcialmente obstruido, por lo que el tránsito continuó circulando con intensidad por el carril lento y la banquina externa. En la escena trabajó personal del Destacamento Vial Hudson y efectivos del Comando de Patrullas de Ensenada.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Damián Nasif, quien ordenó las diligencias correspondientes mientras se aguardaba el arribo de Policía Científica para realizar las pericias de rigor.