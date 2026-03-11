El Gobierno cargó contra el feminismo y habló de una “estafa” en un video por el Día de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno nacional difundió este domingo un video oficial que generó polémica al lanzar fuertes críticas contra el feminismo impulsado desde el Estado en los últimos años.

El material, publicado desde la Casa Rosada, pone el foco en el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Según el mensaje del Ejecutivo, ese organismo terminó convirtiéndose en una estructura política sostenida con recursos públicos que no logró dar respuestas a los problemas que enfrentan muchas mujeres.

#Polémica ♀️ 8M: el Gobierno difundió un video donde calificó de “estafa” al feminismo estatal y apuntó contra el ex Ministerio de las Mujeres.



Defendió un modelo basado en libertad económica e igualdad ante la ley.



📌https://t.co/jopYzwqGat#8M #Gobierno #CasaRosada pic.twitter.com/uqDjJegkkk — ANDigital (@ANDigitalOK) March 8, 2026

En uno de los tramos más duros del video, la narración afirma que “lo que nos vendieron como una conquista terminó siendo una estafa millonaria”, en referencia a las políticas de género que se implementaron en gobiernos anteriores.

El mensaje también plantea que mientras crecían esos organismos y programas, muchas mujeres seguían perdiendo poder adquisitivo por la inflación y la crisis económica. En esa línea, el oficialismo sostiene que el progreso no depende de más estructuras estatales sino de condiciones económicas más estables.

Por eso, desde el Gobierno plantearon un cambio de enfoque. “El rumbo es igualdad ante la ley, libertad económica y déficit cero para terminar con la inflación que golpea primero a los sectores más vulnerables”, señala la locución del video difundido en redes.

El mensaje cierra con otra crítica a la creación de organismos públicos ligados a la agenda de género y sostiene que el verdadero reconocimiento a las mujeres pasa por generar un país donde puedan progresar con su trabajo y esfuerzo, sin depender de estructuras políticas