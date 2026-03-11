Bandana volvió al Gran Rex y desató la nostalgia: un show cargado de hits y emoción

El esperado reencuentro reunió sobre el escenario a Virginia Da Cunha, Lowrdez Fernández, Lissa Vera y Valeria Gastaldi, quienes volvieron a compartir escenario para interpretar los temas que marcaron a toda una generación desde su aparición en el reality Popstars Argentina en 2001.

El recital fue una verdadera celebración del pop nacional. Con localidades agotadas y un público que coreó cada canción, el grupo repasó sus mayores éxitos y también presentó versiones renovadas de algunos clásicos, adaptadas al sonido actual pero manteniendo la esencia que las convirtió en un fenómeno musical a comienzos de los 2000.

La puesta en escena, con luces, pantallas y coreografías, acompañó un espectáculo pensado para mezclar nostalgia y actualidad. Desde el primer tema hasta el final, el clima dentro del teatro fue de fiesta, con seguidores de distintas edades que vivieron el recital como un viaje directo a su adolescencia.

El regreso de la banda demuestra que el fenómeno surgido de Popstars sigue vigente y que su música continúa generando conexión con el público. La química entre las integrantes también quedó en evidencia durante el show, donde no faltaron momentos de complicidad, agradecimientos y emoción.

Tras el éxito de la primera noche, el grupo tiene programada otra función en el mismo escenario, donde se espera que la celebración por sus 25 años continúe con la misma energía.

El regreso de Bandana al Teatro Gran Rex dejó en claro que sus canciones siguen vivas y que el pop que marcó a toda una generación todavía tiene mucho para dar.