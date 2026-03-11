Pity Álvarez cantó con Autos Robados en el Teatro Flores

La noche del rock tuvo un momento inesperado en el Teatro Flores cuando el músico Cristian 'Pity' Álvarez apareció como invitado sorpresa durante el show de Autos Robados. La banda de Quilmes debutó en la sala con entradas agotadas y presentó su nuevo EP “El antídoto”, pero el cierre del recital quedó marcado por la presencia del histórico líder de Viejas Locas y Intoxicados.

Tras más de una hora y media de show, el cantante Fede Soto anunció que invitarían a un amigo al escenario. En ese momento apareció una figura con una sábana blanca en la cabeza, caracterizada como el fantasma que identifica a la banda. Segundos después se quitó la tela y reveló su identidad: era el Pity, lo que desató una ovación inmediata del público.

El músico se sumó entonces para interpretar junto al grupo una versión extendida de “Gente rota”, el tema con el que Autos Robados suele cerrar sus recitales. La aparición sorpresa generó euforia entre los fans y volvió a poner al Pity Álvarez en escena, en medio de su regreso gradual a la música tras años alejados de los escenarios