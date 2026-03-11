miércoles 11 de marzo de 2026 - Edición Nº4372

Deportes | 8 mar 2026

Alpine

Colapinto optimista tras el GP de Australia: "Vamos a mejorar"

El piloto argentino terminó 14° en su debut con Alpine y confía en dar un paso adelante en la próxima carrera del campeonato.

Franco a bordo de su Alpine.
TAGS: FRANCO COLAPINTO, ALPINE, GRAN PREMIO DE AUSTRALIA

El piloto argentino Franco Colapinto se mostró optimista luego de su presentación en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, donde finalizó en el puesto 14 con el equipo Alpine F1 Team.

El pilarense reconoció que fue un fin de semana complicado, marcado por distintos contratiempos durante la carrera, aunque destacó que el equipo seguirá trabajando para mejorar el rendimiento de cara a la próxima fecha del campeonato.

A través de sus redes sociales, Colapinto agradeció el apoyo de los fanáticos y remarcó que el comienzo de la temporada recién empieza. “Fue un finde largo y duro, pero vamos a intentar dar un pasito más lo antes posible”, expresó.

El piloto argentino ya tiene la mira puesta en la próxima competencia de la temporada, que se disputará en el Gran Premio de China de Fórmula 1, donde buscará mejorar su desempeño y seguir sumando experiencia en la máxima categoría.

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias