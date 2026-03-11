Colapinto optimista tras el GP de Australia: "Vamos a mejorar"

El piloto argentino Franco Colapinto se mostró optimista luego de su presentación en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, donde finalizó en el puesto 14 con el equipo Alpine F1 Team.

El pilarense reconoció que fue un fin de semana complicado, marcado por distintos contratiempos durante la carrera, aunque destacó que el equipo seguirá trabajando para mejorar el rendimiento de cara a la próxima fecha del campeonato.

🏎️ El mundo habla de la maniobra repleta de reflejos en el manejo de los GAP de Franco Colapinto para eludir a Liam Lawson, que había quedado prácticamente detenido.



A través de sus redes sociales, Colapinto agradeció el apoyo de los fanáticos y remarcó que el comienzo de la temporada recién empieza. “Fue un finde largo y duro, pero vamos a intentar dar un pasito más lo antes posible”, expresó.

El piloto argentino ya tiene la mira puesta en la próxima competencia de la temporada, que se disputará en el Gran Premio de China de Fórmula 1, donde buscará mejorar su desempeño y seguir sumando experiencia en la máxima categoría.