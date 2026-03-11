Política | 9 mar 2026
Categórico
Milei se diferenció de Macri: “Se lo llevaron puesto, yo tengo un perfil más gladiador”
El Presidente se mostró a sus anchas en una exposición que brindó en el aire de LN+. “A mí no me van a venir a correr, yo me paro de mano y los enfrento”, disparó al aludir al kirchnerismo.
El presidente de la Nación, Javier Milei, aprovechó buena parte de la charla que tuvo con el comunicador oficialista Luis Majul en el aire de LN+ para vanagloriarse de sus “logros” y aseguró que en la apertura de sesiones ordinarias ejecutó una “domada a los kukas en el Congreso”.
“No son adversarios, son enemigos, porque son personas capaces de destruir la economía y arruinar a todos los argentinos con tal de tener el poder”, expuso, luego de mencionar que “no estuvo planificada” su vehemente reacción.
En igual tono, afirmó que “estas personas son enemigos políticos” porque “quieren destruir la economía”.
“Fue una respuesta a las agresiones que yo tenía por parte de cerca de 100 cavernícolas. No solo son ignorantes, sino que son maleducados y violentos. Yo no empecé con las agresiones”, completó.
Por otra parte, se diferenció de Mauricio Macri, pues el líder PRO “tenía el manual de las formas a la perfección y se lo llevaron puesto; yo tengo un perfil más gladiador”.
“No estoy dispuesto a que me lleven puesto, al kirchnerismo no le regalo un milímetro” y “me parece triste estar discutiendo las formas”, acotó Milei.
Del mismo modo, disparó: “A mí no me van a venir a correr, yo me paro de mano y los enfrento. No me voy a dejar pisotear por los que arruinaron la Argentina, delincuentes y asesinos”.
Por otra parte, consideró que el año pasado “hubo un intento de golpe” y prometió que “en junio/agosto la inflación va a empezar en cero”, mientras que “si este Gobierno sigue, la economía va a crecer a tasas del 8%”.