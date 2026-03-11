Abrió la inscripción para acceder al Boleto Educativo Gratuito

La Universidad Nacional de La Plata informó que a partir de este lunes 9 se encuentra habilitado el sistema informático que permitirá a los estudiantes gestionar online la solicitud del Boleto Especial Educativo.

El programa, dependiente del ministerio de Transporte bonaerense, es un régimen especial para los usuarios del sistema de transporte provincial ferroviario, fluvial y de colectivo de pasajeros en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, destinados a los alumnos pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte del estado.

Desde el Rectorado explicaron que a través de este programa se garantiza que los estudiantes universitarios tengan carga en su Tarjeta SUBE.

Cómo inscribirse

1- Una vez habilitado el sistema, el estudiante debe ingresar con su usuario y clave al sistema SIU Guaraní https://autogestion.guarani.unlp.edu.ar/

2- Hacer click en la solapa ¨Trámites¨ y luego en ¨Boleto estudiantil¨

3- Solicitar el Boleto Educativo

Entre los requisitos que deben cumplir los estudiantes, se explicita:

---) Ingresantes 2026:

Los ingresantes deben haber completado su inscripción a la facultad. Es decir, haber entregado el analítico secundario que certifique la culminación de los estudios de nivel secundario.

---) Estudiantes regulares:

Tener como mínimo aprobadas tres (3) materias durante el año anterior y una (1) materia en el semestre inmediatamente anterior o actividad académica similar.

Otros requisitos son:

-Tener una SUBE registrada a su nombre. En caso de no tener, el usuario puede registrarla en www.argentina.gob.ar/sube o a través de la App SUBE.

-No tener título universitario/terciario

-Vivir en la provincia de Buenos Aires

¿Cómo acreditar el saldo?

A través de:

Una Terminal Automática de SUBE (TAS), apoyando la tarjeta SUBE hasta que un mensaje indique al usuario que ya puede retirarla.

La App SUBE, siempre y cuando el usuario cuente con un celular con tecnología NFC. Para ello debe apoyar la tarjeta SUBE en el dorso de un teléfono y seleccionar la opción “Acreditá o consulta saldo” y luego “Acreditar cargas”.

En la validadora de un colectivo que tenga la funcionalidad Carga a Bordo.

Cabe aclarar que, una vez completada la solicitud, la acreditación del saldo correspondiente no es inmediata, siendo que la primera carga estará disponible entre fines de marzo y principio de abril.

Ante cualquier duda, los estudiantes pueden acceder a la Web del Boleto Educativo https://www.gba.gob.ar/transporte/boleto.