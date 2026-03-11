“Guerreras doradas”, un fenómeno infantil que llega al Movistar Arena

Tras un 2025 arrollador con 150 funciones agotadas entre noviembre y diciembre, las Guerreras Doradas se consolidaron como uno de los espectáculos infantiles más convocantes del país. Ahora llega a Movistar Arena con una producción especialmente pensada.

La cita es el sábado 11 de abril, con entradas ya a la venta con todos los medios de pago disponible en movistararena.com.ar.

Con más de 100 mil espectadores y presentaciones en 50 ciudades de Argentina, el show de Guerreras Doradas se convirtió en un verdadero fenómeno familiar. Además, fue nominado al Premio Estrella de Mar como Mejor Espectáculo Infantil y marcó un récord único en el rubro: cinco funciones en un mismo día, reafirmando su enorme convocatoria.

Una historia donde la música es poder: La oscuridad se expande y amenaza con apoderarse del mundo... pero tres chicas muy especiales fueron enviadas para protegernos.

Tres jóvenes artistas descubren que no solo nacieron para brillar sobre el escenario, sino también para defender la esperanza y la alegría de todos. Entre coreografías llenas de energía, canciones que hacen vibrar y amistades que serán puestas a prueba, estas guerreras se enfrentarán a los enemigos de la luz con el poder de la música y la unión de sus voces.

Guerreras Doradas es mucho más que un espectáculo: es una experiencia que demuestra que el verdadero poder está en creer en una misma, mostrarse tal cual somos y confiar en los amigos y seres queridos.

Con una propuesta que combina música en vivo, emoción y un mensaje inspirador, el show invita a grandes y chicos a vivir una aventura inolvidable en familia.