Ante futuros policías, Jorge Macri reiteró que “se terminó la época del vale todo”

Más de dos mil futuros policías y bomberos comenzaron las clases en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad. Son 2.152 cadetes de Policía y 197 aspirantes a bomberos: más de la mitad de ellos egresarán en julio para seguir trabajando con presencia en las calles y en la seguridad porteña.

En Villa Soldati, el ISSP es una institución modelo en Latinoamérica, en un predio de 10 hectáreas y con un Centro de Monitoreo Urbano destinado a la formación permanente de policías y bomberos.

“Cadetes, muy pronto serán la diferencia entre el miedo y la tranquilidad de una familia. Nosotros siempre vamos a estar del lado correcto, defendiendo a los porteños y a los ciudadanos de bien. En este camino, siempre los vamos a respaldar”, aseguró el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

En igual tono, sostuvo que “asegurar el orden, el cumplimiento de la ley y proteger la vida y la propiedad privada en cada cuadra de la Ciudad es una decisión política inquebrantable”.

“La época del vale todo se terminó. Ahora el que comete un delito sabe que vamos a ir a buscarlo, si hace falta hasta el conurbano. Y si es extranjero pediremos su inmediata expulsión del país”, exclamó el alcalde metropolitano.

Según se informó oficialmente, este año se destinará a la seguridad, eje central de la gestión, el 15.4 % del presupuesto porteño 2026: son $ 2,6 billones.

“Con decisión política y con el trabajo comprometido y sin pausa de esta Policía, alcanzamos logros históricos: bajamos todos los delitos, devolvimos más de 600 propiedades a sus dueños legítimos y recuperamos el espacio público para los vecinos y comerciantes y sacamos a los manteros, y terminamos con los piquetes y acampes. No vamos a retroceder un centímetro porque ésta es y seguirá siendo la Ciudad más ordenada y segura para vivir, invertir y progresar en libertad”, anexó el mandatario.

Vale reseñar que los cadetes de Policía cursan dos años y se reciben de “Técnico Superior en Seguridad Pública”.

En los primeros seis meses tienen clases regulares, sumado a un año de internación en el Instituto para poder egresar como oficiales. Los últimos seis meses están diagramados para que comiencen a ejercer la profesión, a la vez que cumplen con los últimos módulos de la Tecnicatura. Desde 2017 egresaron 11.034 policías en 13 promociones.

Los aspirantes a “Bombero Calificado” cursan un año de internado, con asistencia diaria y formación intensiva teórico-práctica. Después de eso, y mientras ya prestan servicio, pueden cursar el 2° año de la Tecnicatura Superior en Protección contra Incendios, centrada en contenidos de prevención, ataque de fuegos, técnicas operativas y herramientas especializadas. Desde 2017 egresaron 1.097 bomberos de nueve promociones.

“Nuestras fuerzas de seguridad cumplen una misión fundamental: proteger la vida, la libertad y el orden de los porteños. Esto requiere vocación de servicio. Es disciplina y constancia, estar dispuesto a dar la vida para proteger y salvar a otros. Siempre vamos a respaldar a quienes nos cuidan y el esfuerzo y el mérito tendrán su reconocimiento”, completó el jefe de Gobierno.

La Policía de la Ciudad tiene más de 27 mil agentes: durante la gestión de Jorge Macri salieron a la calle 3.839 nuevos oficiales. Y se sumó equipamiento como 120 patrulleros con un nuevo ploteo (vehículos de color negro con puertas y detalles en blanco), 126 camionetas, 160 motos, 60 cuatriciclos, unidades de traslados de detenidos y 200 bicicletas para las comisarías.

Además, se incorporaron 7 mil chalecos antibalas con sistema de geolocalización para el rastreo de los efectivos en tiempo real y 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna. Se instalaron además 400 Puntos Seguros para llamar rápidamente a la Policía. Ya hay 16 mil cámaras de videovigilancia y se reforzó la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas y la Patrulla de Control de Accesos, que secuestró más de 4 mil vehículos que no estaban habilitados para circular en las entradas y salidas a la Ciudad.

El Cuerpo de Bomberos cuenta con más de 2 mil bomberos profesionales con equipamiento de última generación: el año pasado la Ciudad sumó 340 trajes fabricados con material ignífugo y resistentes al calor, la tracción y el desgarro. También se sumaron 125 cascos para emergencias y un nuevo simulador de incendios que permite una capacitación segura y eficiente al reproducir las condiciones reales de un incendio.

