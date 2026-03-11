Causa $Libra: “Las pruebas muestran que Milei está hasta las bolas”

El diputado nacional de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, denunció un presunto encubrimiento judicial en la investigación sobre la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei.

En concreto, el legislador que presidió la comisión investigadora del caso $Libra sostuvo que el fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi no avanzaron en la investigación pese a la aparición de pruebas que comprometerían al entorno presidencial.

“La actitud de Taiano y del propio juez federal Martínez de Giorgi es muy grave, porque está claro que acá está habiendo encubrimiento”, alertó en declaraciones a Radio 10.

Asimismo, el parlamentario opositor aseguró que la investigación judicial no avanzó a pesar de los elementos reunidos por la comisión parlamentaria: “Cada vez que vamos viendo las pruebas que van apareciendo, muestran que Javier Milei o su círculo más íntimo está hasta las bolas”.

“No hay razón alguna para que Taiano no haya citado a nadie a prestar declaración testimonial o indagatoria”, fustigó Ferraro y planteó que “ha cajoneado pruebas en el mes de noviembre que son documentos extraídos del peritaje al teléfono celular de Mauricio Novelli”.

Acto seguido, indicó que “esos documentos muestran claramente cómo se negoció y se orquestó esta estafa que montó Hayden Davis”.

“Aparece el contrato de Davis para apoyar a Cardano y facilitar reuniones con el Presidente de la Nación, monetizando su figura. Había pagos de 300.000 dólares y luego pagos mensuales de 250.000 dólares”, describió.

Del mismo modo, reveló que “está la oferta de acuerdo entre Davis y Novelli por 1.150.000 dólares firmada el 21 de noviembre de 2024”.

“Entre las propuestas aparece el lanzamiento de la ‘moneda de la libertad’. Y casualmente en febrero se lanza $Libra”, contrastó el diputado.

Así las cosas, adelantó que exintegrantes de la comisión investigadora evalúan impulsar medidas institucionales contra el fiscal, al tiempo que buscarán una reunión con el procurador general interino Eduardo Casal para exponer la situación.