“One Love”: impactante versión de un clásico de Bob Marley

Nonpalidece presenta “One love - en vivo Movistar Arena”, una versión registrada durante su histórico show en el Movistar Arena el 24 de abril de 2025, noche en la que la banda se presentó ante más de 12 mil personas y celebró, además, la presentación oficial de su disco Hecho en Jamaica.

Hacia el final de la noche, el grupo eligió cerrar con una interpretación especial de “One Love”, el clásico de Bob Marley, uno de los máximos referentes del reggae a nivel mundial y una figura fundamental en la historia del género.

Para este momento, Nonpalidece invitó nuevamente a subir al escenario a todos los artistas que formaron parte del show: Brinsley Forde, La Delio Valdez, David Cairol, Raly Barrionuevo, Ke Personajes y No Te Va Gustar, quienes se sumaron para compartir un momento inolvidable y emocionante para darle un gran cierre a ese show.

El estreno permite revivir ese instante especial -para quienes fueron y para quienes no pudieron ser parte también- que marcó el final del show.