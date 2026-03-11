El presidente de YPF reiteró que no habrá “cimbronazos” en los precios

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, reiteró que la empresa de mayoría estatal no aumentará el precio de los combustibles, a pesar de la escalada en el costo del petróleo por el conflicto bélico en Medio Oriente.

A través de un posteo titulado “Compromiso honesto con los consumidores”, el empresario recalcó: “Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición”.

“YPF no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, acotó.

Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición.@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y… — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) March 9, 2026

Asimismo, puso de relieve que “trabajamos con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average podremos atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable”.

“La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”, completó Marín.