Últimas funciones de “El funeral de los objetos”

El funeral de los objetos se despide de la calle Corrientes con tres últimas funciones. La obra creada por Nicolás Manasseri y Fer Provenzano se podrá disfrutar los jueves 12, 19 y 26 de marzo a las 22 horas en Paseo La Plaza, con entradas a la venta vía Plateanet o en la boletería de la sala (Avenida Corrientes 1660).

Se trata de una de las obras con más recorrido de Phepandú, que gracias a su despliegue escénico, a la calidad de sus artistas, a la originalidad del guión y propuesta musical, ya sostiene seis largas temporadas de funciones ininterrumpidas en las salas de Buenos Aires y Mar del Plata, gracias al apoyo del público y la crítica.

Más de seis años en cartel, más de 160 funciones y más de 40 mil espectadores ya la vieron. El funeral de los objetos fue una de las primeras obras seleccionadas para participar del FETEMU el Primer Festival de Teatro Musical en Buenos Aires.

La raza humana es la única capaz de sentir amor u odio por un objeto. El Funeral de los objetos cuenta la historia de un grupo de personas bastante particulares y desconocidas entre sí, que se dan cita para formar parte de un funeral extraño luego de ver el anuncio en un folleto del subte.

En un mundo en donde la relación con los otros es cada día más compleja, los objetos nos son funcionales como fieles servidores no solo de nuestros sueños y deseos, sino también de nuestras frustraciones, fracasos, miedos e inseguridades.

En suma, una obra de teatro musical que indaga sobre las relaciones entre los sujetos y los objetos.

¿Acaso los objetos nos constituyen? ¿Acaso podemos en este mundo capitalista y materialista ser situados como objetos? ¿Acaso yo soy un objeto para los demás?

El elenco, en orden de aparición, está integrado por Martina Alonso, Fernanda Provenzano, Eugenia Fernández, Renzo Morelli, Nicolás Manasseri, Matías Zajic y Christian Edelstein. Pianista: Facundo Cicciu (Paseo La Plaza) – Camila Suero (Mar Del Plata).