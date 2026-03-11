Emmanuel Horvilleur gira por el AMBA con “Mi año gótico”

Emmanuel Horvilleur sigue presentando su nuevo disco, Mi año gótico, y se prepara para hacerlo en vivo en Buenos Aires, La Plata, San Miguel y Quilmes.

Con un repertorio totalmente renovado y nuevas versiones de sus canciones más conocidas, la celebración con su público será el viernes 15 de mayo en XLR Club San Miguel; el sábado 16 de mayo en el Teatro Ópera La Plata; el viernes 12 de junio en Club Re de Quilmes y el sábado 15 de agosto en el C Art Media de la Ciudad de Buenos Aires.

Emmanuel Horvilleur siempre se reinventa en cada etapa de su carrera. Sus lanzamientos y sus presentaciones en vivo siempre han sido muestra de ello.

Mi año gótico posee una estética cuidada y un sonido que combina elegancia, frescura y riesgo. Tiene colaboraciones de lujo como Ale Sergi, Javiera Mena, Fito Páez y Julián Kartún.

Desde el lanzamiento del disco, el octavo en su carrera, Horvilleur ha continuado dejando su marca en la escena musical argentina.

Su legado incluye memorables presentaciones como su show sold out en el legendario estadio Obras, así como giras por todo el país y participaciones destacadas en diversos festivales de renombre.