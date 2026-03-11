Lula busca prohibir apuestas digitales en Brasil: “Destruyen el hogar”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente de Brasil, Luiz Inazio ‘Lula’ Da Silva, anunció su intención de prohibir los casinos digitales, medida tendiente a proteger a la población e “impedir que los padres endeuden a sus familias”.

Tras marcar que la adicción a las apuestas es un problema de gran impacto en Brasil, expuso que “otro drama que golpea los hogares brasileños es la adicción a las apuestas”.

“Aunque la mayoría de los adictos (a las apuestas) son hombres, la cuenta recae en las mujeres, es el dinero de la comida, del alquiler, de la escuela y de los niños desapareciendo en la pantalla de un celular”, describió el líder del Partido de los Trabajadores.

Os cassinos são proibidos no Brasil. Não faz sentido permitir que os Jogos do Tigrinho entrem nas casas, endividando as famílias pelo celular. Vamos trabalhar unindo o Governo, o Congresso e o Judiciário para que esses cassinos digitais não continuem endividando famílias e… pic.twitter.com/wp1zNSPlyd — Lula (@LulaOficial) March 8, 2026

Tras recordar que “los casinos están prohibidos en Brasil”, destacó que “no tiene sentido permitir que el juego del vicio entre en las casas, endeudando a las familias a través del celular”.

Así las cosas, exhortó a la colaboración entre el Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial para asegurar que los casinos digitales no continúen causando problemas económicos en los hogares brasileños.

“Trabajemos juntos para que estos casinos digitales no sigan endeudando a las familias y destruyendo el hogar”, completó Lula.