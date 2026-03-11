Política | 9 mar 2026
Congreso
Piden explicaciones por la presencia de la mujer de Adorni en la gira de Milei
Se trata de Bettina Angeletti, autodenominada como “Coach Ejecutivo y de Vida” y “experta en Desarrollo Organizacional”. El diputado Paulón advirtió que “el avión presidencial no es un taxi”.
El diputado nacional del Partido Socialista, Esteban Paulón, presentó un pedido de informes ante la difusión de imágenes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su pareja Bettina Angeletti en la gira oficial de Javier Milei en Estados Unidos.
Ante la difusión de imágenes del Jefe de Gabinete @madorni junto a su pareja en la gira oficial de @JMilei a USA, presenté un pedido de informes para saber quién pagó ese viaje, qué rol cumple en el viaje y si fueron evaluadas posibles… pic.twitter.com/2Jm3wNTzMJ
“Presenté un pedido de informes para saber quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses”, expuso el legislador.
Tras recalcar que “el avión presidencial no es un taxi”, Paulón consignó que su iniciativa parlamentaria contempla también “un pedido de acceso a la información pública para saber si viajó en el Tango 01 y en qué carácter”.
Ante la difusión de imágenes del jefe de Gabinete junto a su pareja en la gira oficial, presentamos un pedido de informes y un pedido de acceso a la información pública para saber si viajó en el Tango 01 y en qué carácter.
“El Gobierno tiene que dar explicaciones”, remató.
Bettina Angeletti es licenciada en administración de empresas y trabaja, según su cuenta de LinkedIn, como “Coach Ejecutivo y de Vida” y “experta en Desarrollo Organizacional” en la Consultora +Be, empresa fundada por ella misma.