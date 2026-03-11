Piden explicaciones por la presencia de la mujer de Adorni en la gira de Milei

El diputado nacional del Partido Socialista, Esteban Paulón, presentó un pedido de informes ante la difusión de imágenes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su pareja Bettina Angeletti en la gira oficial de Javier Milei en Estados Unidos.

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 8, 2026

“Presenté un pedido de informes para saber quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses”, expuso el legislador.

Tras recalcar que “el avión presidencial no es un taxi”, Paulón consignó que su iniciativa parlamentaria contempla también “un pedido de acceso a la información pública para saber si viajó en el Tango 01 y en qué carácter”.

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 9, 2026





“El Gobierno tiene que dar explicaciones”, remató.

Bettina Angeletti es licenciada en administración de empresas y trabaja, según su cuenta de LinkedIn, como “Coach Ejecutivo y de Vida” y “experta en Desarrollo Organizacional” en la Consultora +Be, empresa fundada por ella misma.