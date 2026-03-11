miércoles 11 de marzo de 2026 - Edición Nº4372

Política | 9 mar 2026

Congreso

Piden explicaciones por la presencia de la mujer de Adorni en la gira de Milei

Se trata de Bettina Angeletti, autodenominada como “Coach Ejecutivo y de Vida” y “experta en Desarrollo Organizacional”. El diputado Paulón advirtió que “el avión presidencial no es un taxi”.

Bettina Angeletti y Manuel Adorni.
El diputado nacional del Partido Socialista, Esteban Paulón, presentó un pedido de informes ante la difusión de imágenes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su pareja Bettina Angeletti en la gira oficial de Javier Milei en Estados Unidos.

“Presenté un pedido de informes para saber quién pagó ese viaje, qué rol cumple  y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses”, expuso el legislador.

Tras recalcar que “el avión presidencial no es un taxi”, Paulón consignó que su iniciativa parlamentaria contempla también “un pedido de acceso a la información pública para saber si viajó en el Tango 01 y en qué carácter”.

“El Gobierno tiene que dar explicaciones”, remató.

Bettina Angeletti es licenciada en administración de empresas y trabaja, según su cuenta de LinkedIn, como “Coach Ejecutivo y de Vida” y “experta en Desarrollo Organizacional” en la Consultora +Be, empresa fundada por ella misma.

