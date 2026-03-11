Así se prepara Tan Biónica para sus shows en Vélez

Tan Bionica vuelve a Vélez con tres fechas confirmadas por demanda total. El Regreso será el 27, 28 y 29 de marzo, cuando el Estadio Vélez se convierta en el escenario de tres noches que ya se viven como históricas.

Después de diez años sin lanzar música nueva, la banda conformada por Chano, Bambi, Diega y Seby vuelve a encontrarse con su público en un momento muy especial.

Será un espectáculo donde los recuerdos y la emoción se mezclen con la energía del presente: los clásicos que todos sabemos de memoria, las nuevas canciones que ya empiezan a sonar a himno y ese clima inconfundible que solo Tan Biónica puede generar cuando suenan los primeros acordes.

Ante la enorme expectativa, hay nuevas localidades disponibles vía EnigmaTickets, con todos los medios de pago a través de Modo o Mercado Pago.

Mientras crece la expectativa por las tres fechas en Vélez, los músicos encuentran ensayando intensamente, ultimando detalles de un tour que será el más importante en la historia de la banda.

En un clima íntimo, el grupo trabaja sobre cada arreglo, cada detalle y cada momento del espectáculo, afinando una puesta pensada para recorrer toda su historia.

Durante los ensayos se los puede ver repasando las canciones de El Regreso —que sonarán por primera vez en vivo— y también volviendo sobre los clásicos que marcaron a toda una generación.

Entre risas, ajustes y momentos de concentración absoluta, la banda empieza a darle forma a un show que combinará nostalgia, emoción y la energía que siempre caracterizó a Tan Biónica sobre el escenario.

El 27, 28 y 29 de marzo, Vélez será el punto de encuentro entre generaciones. Los clásicos que siguen sonando en cada rincón y las canciones de El Regreso en vivo por primera vez convivirán en un show que mezcla nostalgia, presente y futuro con la potencia escénica que caracteriza a la banda.

Con esta nueva producción, Tan Bionica reafirma su identidad musical y la conexión única con el público que los acompaña desde sus comienzos.

El disco combina el sonido clásico que los consagró con una nueva frescura que conquistó tanto a sus fans históricos como a las nuevas generaciones. Más madura, más fuerte y con la misma energía que siempre los distinguió, la banda llega al escenario para ofrecer un show que promete ser inolvidable.

Luego de sus tres presentaciones en Vélez, Tan Bionica iniciará una gira por el interior de Argentina con fechas confirmadas en Tucumán el 4 de abril, Santa Fe el 11 de abril y Mendoza el 18 de abril. Luego, llegarán a México el día 10 de septiembre.