Leve baja de los precios en CABA: La inflación porteña fue del 2,6 %

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue del 2,6% en febrero y, de este modo, mostró una desaceleración respecto al 3,1 % registrado en enero.

En tanto, el acumulado interanual alcanzó el 32,4 %. Los rubros con mayores aumentos fueron vivienda, servicios públicos (5,9 %) y alimentos, impulsados por carnes (7,3 %).

El acumulado en lo que va de 2026 es de 5,7 %. Las mayores caídas se dieron en pasajes aéreos (-32,5 %) y paquetes turísticos (-8,8 %) tuvieron las mayores caídas.

El indicador porteño es observado como presagio del IPC del INDEC, que se conocerá el próximo jueves.

Cabe recordar que en enero, la inflación medida por el INDEC había sido del 2,9 %, con una altísima inflación de alimentos y bebidas –arriba del 4 %-.