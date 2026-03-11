Economía | 9 mar 2026
En febrero
Leve baja de los precios en CABA: La inflación porteña fue del 2,6 %
El índice arrojó una desaceleración en comparación a enero –había sido del 3,1-. Puede llegar a representar una tendencia en la antesala del dato del INDEC, que se conocerá el jueves.
Muy lejos de perforar el piso del 2 % mensual.
TAGS: INFLACION, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PRECIOS
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue del 2,6% en febrero y, de este modo, mostró una desaceleración respecto al 3,1 % registrado en enero.
En tanto, el acumulado interanual alcanzó el 32,4 %. Los rubros con mayores aumentos fueron vivienda, servicios públicos (5,9 %) y alimentos, impulsados por carnes (7,3 %).
El acumulado en lo que va de 2026 es de 5,7 %. Las mayores caídas se dieron en pasajes aéreos (-32,5 %) y paquetes turísticos (-8,8 %) tuvieron las mayores caídas.
El indicador porteño es observado como presagio del IPC del INDEC, que se conocerá el próximo jueves.
Cabe recordar que en enero, la inflación medida por el INDEC había sido del 2,9 %, con una altísima inflación de alimentos y bebidas –arriba del 4 %-.