Milei disertó en EE UU, dijo que Irán “es el enemigo” y arengó: “Vamos a ganar la guerra”

Durante su gira en Estados Unidos, el presidente Javier Milei volvió a pronunciarse sobre el conflicto bélico en Medio Oriente y ratificó los ataques contra Irán.

Milei disertó en Universidad Yeshiva de Nueva York, donde fue vitoreado por un auditorio completo.

Entre sus definiciones destacadas, ratificó su respaldo a Donald Trump y al gobierno israelí.

“Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”, afirmó el mandatario, según reportó Clarín.

En esa línea, reconoció que “el utilitarismo es una mierda, aunque te pueda hacer ganar una elección”.

Respecto a su modelo de ajuste, remarcó que “es posible hacer un recorte del 30 % en un mes y se puede ganar elecciones por escándalo”.

Por último, admitió estar plenamente involucrado en la guerra, y dejó un resonante presagio: “Vamos a ganar”.