Por el conflicto bélico, la nafta se disparó un 6 % en diez días

A raíz del conflicto bélico en Medio Oriente, el precio internacional del petróleo subió con fuerza por el riesgo sobre el suministro global. El detonante fue el salto del precio del petróleo.

La referencia Brent llegó a más de 100 dólares por barril en medio de la crisis. El precio acumuló más de 16 % de suba desde el inicio de las hostilidades.

Ese aumento del crudo se trasladó gradualmente a los combustibles en el país.

En efecto, los precios de nafta y gasoil subieron cerca de un 6 % desde que empezó la crisis.

Asimismo, distintos analistas estiman que, si el petróleo sigue alto, los combustibles podrían subir hasta 10-15 % en total durante los próximos meses.