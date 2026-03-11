Captan a policías huyendo ante un robo de motochorros en Bernal

En un hecho de mínima inesperado, tres efectivos de la Policía Bonaerense huyeron al ver que dos motochorros atacaban a un motociclista al que venían persiguiendo, mientras un grupo de personas que esperaba el colectivo huye despavorida en una parada en Bernal.

El insólito episodio se vivió el viernes pasado a las 6.15 horas en la esquina de la calle Pampa y la avenida Dardo Rocha de la mencionada localidad del distrito de Quilmes, en el Conurbano bonaerense sur, y una cámara de seguridad del lugar captó la secuencia.

En las imágenes se observa a los malvivientes abordar al motoquero, quien frena su marcha y tira el rodado, mientras huye y, si bien el video no brinda extrema claridad, uno de los malvivientes aparenta guardar su arma en su cintura y finalmente ambos huyen sin el ciclomotor de la víctima.

🚔 Tres policías de La Bonaerense huyeron al ver que dos motochorros atacaban a un motociclista al llegar a una parada de colectivos, donde estaban apostados.



🎦 Este insólito episodio, captado por una cámara de seguridad, se vivió el viernes pasado a las 6 de la madrugada en…

Todo esto se da mientras dos de los tres policías de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) se van de la escena, aunque el tercero se queda algo temeroso, deja que los malvivientes se alejan, y pide apoyo a un móvil, que rápidamente aparece en el lugar donde aquellos estaban apostados.

El caso vuelve a dejar dudas sobre la preparación y capacitación que reciben los agentes previo a salir a la calle a desempeñar sus funciones preventivas y de cercanía con una ciudadanía cada vez más cansada por este tipo de hecho delictivos.