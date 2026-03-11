miércoles 11 de marzo de 2026 - Edición Nº4372

La interna sin fin

Máximo Kirchner apuró a Kicillof y le pidió que tome decisiones: “Para eso te votan”

El diputado nacional negó que La Cámpora obstaculice la gestión del gobernador. “No vengan con la cantinela de que hemos puesto palos en la rueda, es una mentira de principio a fin”, apuntó.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner.
El diputado nacional Máximo Kirchner se refirió este lunes a la interna del peronismo bonaerense y en especial las discrepancias con el gobernador Axel Kicillof.

En declaraciones a Futurock, Kirchner consideró que “hay momentos en que las cosas deben resolverse”, y señaló: “Uno no puede vivir en un estado de asamblea permanente”.

“Tiene que agarrar y decidir, porque para eso también te votan, para eso también te eligen”, puntualizó el legislador nacional, en clara alusión a Kicillof.

Y continuó: “Si no, la laxitud de las cosas poco tienen que ver con las urgencias de la gente”.

Ante las indefiniciones en el PJ, y la intentona de construir un proyecto presidencialista desde la Gobernación bonaerense, Kirchner objetó la estrategia impulsada por Kicillof: “¿Qué es más fácil? Demonizar al que no tiene pauta oficial, al que no tiene birome”.

Sobre este punto, negó que La Cámpora obstaculizara la gestión de Kicillof. “Asumamos eso, pero no vengan con la cantinela de que hemos puesto palos en la rueda. Eso es una mentira de principio a fin”, sentenció.

