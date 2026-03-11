Máximo Kirchner apuró a Kicillof y le pidió que tome decisiones: “Para eso te votan”

El diputado nacional Máximo Kirchner se refirió este lunes a la interna del peronismo bonaerense y en especial las discrepancias con el gobernador Axel Kicillof.

En declaraciones a Futurock, Kirchner consideró que “hay momentos en que las cosas deben resolverse”, y señaló: “Uno no puede vivir en un estado de asamblea permanente”.

“Tiene que agarrar y decidir, porque para eso también te votan, para eso también te eligen”, puntualizó el legislador nacional, en clara alusión a Kicillof.

Y continuó: “Si no, la laxitud de las cosas poco tienen que ver con las urgencias de la gente”.

Ante las indefiniciones en el PJ, y la intentona de construir un proyecto presidencialista desde la Gobernación bonaerense, Kirchner objetó la estrategia impulsada por Kicillof: “¿Qué es más fácil? Demonizar al que no tiene pauta oficial, al que no tiene birome”.

Sobre este punto, negó que La Cámpora obstaculizara la gestión de Kicillof. “Asumamos eso, pero no vengan con la cantinela de que hemos puesto palos en la rueda. Eso es una mentira de principio a fin”, sentenció.